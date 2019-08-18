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      Трамп помилився і образив прихильника своєї ж партії через зайву вагу

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty image

      В США вже почалася передвиборча кампанія до президентських виборів 2020 року. Очільник Білого дому Дональд Трамп під час виступу в місті Манчестер, що у штаті Нью-Гемпшир, помилково образив одного прихильників республіканської партії.

      Під час виступу президента США на стадіоні з'явилася група протестуючих людей, яких почала виводити охорона, повідомляє Fox News.

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      У цей момент президент звернув увагу на одного з чоловіків і попросив його вивести.

      У цього хлопця серйозні проблеми з вагою. Йди додому. Почни займатися спортом. Виведіть його звідси, будь ласка,
      – сказав Трамп.

      Затриманим виявився прихильник республіканської партії на ім'я Френк Доусон, одягнений у футболку з написом "Трамп-2020".

      трамп образив сша
      Френк Доусон

      Після того, як главі держави доповіли про помилку, він зв'язався зі своїм прихильником і подякував йому за підтримку, однак приносити йому вибачення не став. Доусон зазначив, що, незважаючи на прецедент, він не став ображатися на президента США.

      трамп
      Активісти під час виступу Трампа

      Це вже не вперше Дональд Трамп ображає людей. Він регулярно висловлює сумніви з приводу інтелектуальних здібностей Байдена, якого прозвав "Сонним Джо".

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      Теги: Дональд Трамп Новини США Вибори у США
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