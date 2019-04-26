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      "Ласкаво просимо, сонний Джо": Трамп відреагував на президентські амбіції Байдена

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty image

      Очільник Дональда Трампу висміяв бажання колишнього віце-президента Джо Байдена балотуватися на посаду глави держави в 2020 році.

      Американський президент з неповагою висловився до Байдена та інишх кандидатів.

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      "Ласкаво просимо до перегонів, сонний Джо. Я сподіваюся, ти ще маєш розум, в чому є давні сумніви, щоб провести успішну кампанію на первинних виборах. Це буде кепсько – ти матимеш справу з людьми, які дійсно одержимі хворими й дурними ідеями. Але якщо ти зробиш це, я побачу тебе на старті", – написав президент США.

      Джо Байден, який був віце-президентом за Барака Обами, заявив, що буде балотуватися у 2020 році, зазначивши, що "не може стояти осторонь та спостерігати за тим, що трапиться з ключовими цінностями цієї нації, нашим статусом у світі, нашою демократією".

      У грудні 2018 року Джо Байден заявляв, що вважає себе "найкваліфікованішою людиною" на посаду президента у країні".

      Що відомо про Джо Байдена?Він два терміни був віце-президентом за президентства Барака Обами. Раніше він претендував на посаду глави держави в кампаніях 1988 і 2008 років.

      Колишній віце-президент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року. Політик підтримував Євромайдан та засуджує агресію Російської Федерації.

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      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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