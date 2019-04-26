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      "Добро пожаловать, сонный Джо": Трамп отреагировал на президентские амбиции Байдена

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty image

      Дональд Трамп высмеял желание бывшего вице-президента Джо Байдена баллотироваться на пост главы государства в 2020 году.

      Американский президент с неуважением высказался Байдену и другим кандидатам.

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      "Добро пожаловать в гонку, сонный Джо. Я надеюсь, ты еще имеешь ум, в чем есть давние сомнения, чтобы провести успешную кампанию на первичных выборах. Это будет плохо – ты будешь иметь дело с людьми, которые действительно одержимы больными и глупыми идеями. Но если ты сделаешь это, я увижу тебя на старте", – написал президент США.

      Джо Байден, который был вице-президентом Барака Обамы, заявил, что будет баллотироваться в 2020 году, отметив, что "не может стоять в стороне и наблюдать за тем, что случится с ключевыми ценностями этой нации, нашим статусом в мире, нашей демократией".

      В декабре 2018 года Джо Байден заявлял, что считает себя "самым квалифицированным человеком" на пост президента в стране".

      Что известно о Джо Байдене?
      Он два срока был вице-президентом при президентстве Барака Обамы. Ранее он претендовал на пост главы государства в кампаниях 1988 и 2008 годов.

      Бывший вице-президент США также рассказал, что смерть его старшего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, помешала ему баллотироваться на выборах 2016 года. Политик поддерживал Евромайдан и осуждает агрессию Российской Федерации.

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      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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