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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Джо Байден будет баллотироваться в президенты США

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      Джо Байден идет в президенты США
      Джо Байден идет в президенты США / Фото из открытых источников

      Джо Байден, который был вице-президентом при президентстве Барака Обамы, заявил, что пойдет на выборы президента США в 2020 году.

      Опрос Монмутского университета, показал, что Байден лидирует в списке кандидатов-демократов.

      Читайте также: Байден рассказал, почему США не могут разорвать отношения с Россией

      Его готовы поддержать 27% избирателей-демократов по всей стране, что на 7 % больше, чем у сенатора Берни Сандерса.

      "Основные ценности этой нации... наше положение в мире... сама наша демократия... все, что сделало Америку Америкой – поставлено на карту. Вот почему сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", – написал Байден в Twitter.

      Что известно про Джо Байдена?Он два срока был вице-президентом при президентстве Барака Обамы. Ранее он претендовал на пост главы государства в кампаниях 1988 и 2008 годов.

      Бывший вице-президент США также рассказал, что смерть его старшего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, помешала ему баллотироваться на выборах 2016 года. Политик поддерживал Евромайдан и осуждает агрессию Российской Федерации.

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      Теги: Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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