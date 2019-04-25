Джо Байден будет баллотироваться в президенты США

Джо Байден, который был вице-президентом при президентстве Барака Обамы, заявил, что пойдет на выборы президента США в 2020 году.

Опрос Монмутского университета, показал, что Байден лидирует в списке кандидатов-демократов.

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Его готовы поддержать 27% избирателей-демократов по всей стране, что на 7 % больше, чем у сенатора Берни Сандерса.

"Основные ценности этой нации... наше положение в мире... сама наша демократия... все, что сделало Америку Америкой – поставлено на карту. Вот почему сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", – написал Байден в Twitter.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) 25 квітня 2019 р.

Что известно про Джо Байдена?Он два срока был вице-президентом при президентстве Барака Обамы. Ранее он претендовал на пост главы государства в кампаниях 1988 и 2008 годов.



Бывший вице-президент США также рассказал, что смерть его старшего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, помешала ему баллотироваться на выборах 2016 года. Политик поддерживал Евромайдан и осуждает агрессию Российской Федерации.