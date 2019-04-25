Джо Байден балотуватиметься в президенти США

Джо Байден, який був віце-президентом за президентства Барака Обами, заявил, что піде на вибори президента США у 2020 році.

Опитування Монмутского університету, показали, что Байден лідирує в списку кандидатів-демократів.

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Його готові підтримати 27% віборців-демократів по всій країні, что на 7 % більше, ніж у сенатора Берні Сандерса.

"Основні цінності цієї нації... наше становище в світі... сама наша демократія... все, що зробило Америку Америкою – поставлено на карту. Ось чому сьогодні я висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів", – написав Байден у Twitter.

Раніше Джо Байден заявляв, що вважає себе "найкваліфікованішою людиною на посаду президента у країні".

На мій погляд, я найкваліфікованіша людина на посаду президента у країні. Над проблемами, з якими стикається сьогодні наша країна, я працював все своє життя: це положення середнього класу і зовнішня політика,

– зазначив Байден.

Що відомо про Джо Байдена?Він два терміни був віце-президентом за президентства Барака Обами. Раніше він претендував на посаду глави держави в кампаніях 1988 і 2008 років.



Колишній віце-президент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року. Політик підтримував Євромайдан та засуджує агресію Російської Федерації.