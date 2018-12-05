Я найкваліфікованіший, – Джо Байден заявив про президентські амбіції
Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що вважає себе "найкваліфікованішою людиною на посаду президента у країні".
Про це передає "Голос Америки".
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Байден сказав, що поки не ухвалив рішення про участь в кампанії 2020 року.
"На мій погляд, я найкваліфікованіша людина на посаду президента у країні. Над проблемами, з якими стикається сьогодні наша країна, я працював все своє життя: це положення середнього класу і зовнішня політика", – зазначив Байден.
За його словами, рішення про те, чи балотуватися в президенти на виборах 2020 року, буде залежати від того, наскільки він і його родина будуть до цього готові.
Ми з сім'єю повинні разом вирішити, чи готові ми до цього. Ми все робимо разом, як родина,
– заявив політик.
"Голос Амеркики" зазначає, що Байден, який два терміни був віце-президентом за президентства Барака Обами, заявив, що планує ухвалити рішення про вступ у передвиборчу боротьбу протягом терміну від шести тижнів до двох місяців. Багато експертів прогнозують, що у 2020 році Байден висуне свою кандидатуру.
Колишній віце-президент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року.
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