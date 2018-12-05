14:57
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Я найкваліфікованіший, – Джо Байден заявив про президентські амбіції

      334 Читать новость на русском
      Джо Байден
      Джо Байден / www.krym.aif.ru

      Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що вважає себе "найкваліфікованішою людиною на посаду президента у країні".

      Про це передає "Голос Америки".

      Читайте також: Конфлікт в Азовському морі: Гілларі Клінтон висловила підтримку Україні

      Байден сказав, що поки не ухвалив рішення про участь в кампанії 2020 року.

      "На мій погляд, я найкваліфікованіша людина на посаду президента у країні. Над проблемами, з якими стикається сьогодні наша країна, я працював все своє життя: це положення середнього класу і зовнішня політика", – зазначив Байден.

      За його словами, рішення про те, чи балотуватися в президенти на виборах 2020 року, буде залежати від того, наскільки він і його родина будуть до цього готові.

      Ми з сім'єю повинні разом вирішити, чи готові ми до цього. Ми все робимо разом, як родина,
      – заявив політик.

      "Голос Амеркики" зазначає, що Байден, який два терміни був віце-президентом за президентства Барака Обами, заявив, що планує ухвалити рішення про вступ у передвиборчу боротьбу протягом терміну від шести тижнів до двох місяців. Багато експертів прогнозують, що у 2020 році Байден висуне свою кандидатуру.

      Колишній віце-президент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року.

      Теги: Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дейнега: Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука
      сьогодні , 14:27 Дейнега: Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука
      Євгенія Мазур 4033
      Чому українські спецслужби не справляються з агентами Путіна
      сьогодні , 14:00 Чому українські спецслужби не справляються з агентами Путіна
      Сергій Лещенко 476
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      4 грудня , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      сьогодні , 13:06 Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      Повернись живим 289
      Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      сьогодні , 13:02 Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      Олесь Друкач 321
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Хай живе Франція: що важливого сказав Макрон у своїй переможній промові
       7 травня 2017 , 23:41
      Павуки накрили поле велетенською павутиною: з'явилося відео
      22 квітня 2017 , 20:06
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук