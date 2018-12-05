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      Я наиболее квалифицированный, – Джо Байден заявил о президентских амбициях

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      Джо Байден
      Джо Байден / www.krym.aif.ru

      Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что считает себя "наиболее квалифицированным человеком на пост президента в стране".

      Об этом передает "Голос Америки".

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      Байден сказал, что пока не принял решение об участии в кампании 2020 года.

      "На мой взгляд, я наиболее квалифицированный человек на пост президента в стране. Над проблемами, с которыми сталкивается сегодня наша страна, я работал всю свою жизнь: это положение среднего класса и внешняя политика", – отметил Байден.

      По его словам, решение о том, чтобы баллотироваться в президенты на выборах 2020 года, будет зависеть от того, насколько он и его семья будут к этому готовы.

      Мы с семьей должны вместе решить, готовы ли мы к этому. Мы все делаем вместе, как семья,
      – заявил политик.

      "Голос Амеркикы" отмечает, что Байден, который два срока был вице-президентом при президенте Барака Обамы, заявил, что планирует принять решение о вступлении в предвыборную борьбу в течение срока от шести недель до двух месяцев. Многие эксперты прогнозируют, что в 2020 году Байден выдвинет свою кандидатуру.

      Бывший вице-президент США также рассказал, что смерть его старшего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, помешала ему баллотироваться на выборах 2016 года.

      Теги: Новости США
      Источник: 24 Канал
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