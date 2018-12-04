Конфликт в Азовском море: Хиллари Клинтон выразила поддержку Украине
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обратилась к странам G7 с призывом решительно потребовать немедленного возвращения украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.
Об этом она написала на свой странице в Twitter.
Читайте также: Практический ответ на агрессию России ожидайте очень быстро, – Климкин
Действия России грубо нарушают соглашение, которое позволяет свободный проход через пролив
Захват Россией на прошлой неделе трех украинских кораблей и 24 членов их экипажей в Керченком проливе является значительным военным обострением со стороны России в отношении Украины и последней по времени попыткой России контролировать ключевые зоны в самой Украине и вблизи нее. Действия России грубо нарушают соглашение, которое позволяет свободный проход через пролив и G7 должно решительно требовать немедленного возвращения моряков,
– заявила Клинтон.
Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".
В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.
Что произошло в Азовском море?
25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.
Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Выбор редакции
-
В России коротко ответили на ультиматум США относительно ракетного договора4 декабря , 23:52
-
"Луценко вредит следствию": адвокат семьи Гандзюк о подробностях по резонансному делу4 декабря , 23:04
-
Проблемы с онлайн-покупками билетов на поезда: "Укрзализныця" посоветовала, как вернуть деньги4 декабря , 22:10