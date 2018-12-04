Конфликт в Азовском море: Хиллари Клинтон выразила поддержку Украине

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обратилась к странам G7 с призывом решительно потребовать немедленного возвращения украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

Об этом она написала на свой странице в Twitter.

Читайте также: Практический ответ на агрессию России ожидайте очень быстро, – Климкин

Действия России грубо нарушают соглашение, которое позволяет свободный проход через пролив

Захват Россией на прошлой неделе трех украинских кораблей и 24 членов их экипажей в Керченком проливе является значительным военным обострением со стороны России в отношении Украины и последней по времени попыткой России контролировать ключевые зоны в самой Украине и вблизи нее. Действия России грубо нарушают соглашение, которое позволяет свободный проход через пролив и G7 должно решительно требовать немедленного возвращения моряков,

– заявила Клинтон.

Russia’s seizure last week of three Ukrainian boats and their 24 crew members in the Kerch Strait is a significant Russian military escalation with respect to Ukraine and the latest attempt by Russia to control key areas in and around Ukraine. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 4 грудня 2018 р.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.