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      Конфлікт в Азовському морі: Гілларі Клінтон висловила підтримку Україні

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      Гілларі Клінтон
      Гілларі Клінтон / Фото з відкритих джерел

      Колишній кандидат у президенти США Гілларі Клінтон звернулась до країн G7 із закликом рішуче вимагати негайного повернення українських моряків захоплених Росією у Керченській протоці.

      Про це вона написала на свой сторінці у Twitter.

      Читайте також: Практичну відповідь на агресію Росії очікуйте дуже швидко, – Клімкін

      Дії Росії грубо порушують угоду, яка дозовляє вільний прохід через протоку

      Захоплення Росією минулого тижня трьох українських кораблів та 24 членів їх екіпажів у Керченьскій протоці є значним військовим загостренням з боку Росії щодо України та останнью за часом спробою Росії контролювати ключові зони в самій Україні та поблизу неї. Дії Росії грубо порушують угоду, яка дозовляє вільний прохід через протоку і G7 має рішуче вимагати негайного повернення моряків,
      – заявила Клінтон.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".

      Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10 областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Теги: Новини політики Новини України Гілларі Клінтон Конфлікт в Азовському морі заручники Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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