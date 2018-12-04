Конфлікт в Азовському морі: Гілларі Клінтон висловила підтримку Україні

Колишній кандидат у президенти США Гілларі Клінтон звернулась до країн G7 із закликом рішуче вимагати негайного повернення українських моряків захоплених Росією у Керченській протоці.

Про це вона написала на свой сторінці у Twitter.

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Дії Росії грубо порушують угоду, яка дозовляє вільний прохід через протоку

Захоплення Росією минулого тижня трьох українських кораблів та 24 членів їх екіпажів у Керченьскій протоці є значним військовим загостренням з боку Росії щодо України та останнью за часом спробою Росії контролювати ключові зони в самій Україні та поблизу неї. Дії Росії грубо порушують угоду, яка дозовляє вільний прохід через протоку і G7 має рішуче вимагати негайного повернення моряків,

– заявила Клінтон.

Russia’s seizure last week of three Ukrainian boats and their 24 crew members in the Kerch Strait is a significant Russian military escalation with respect to Ukraine and the latest attempt by Russia to control key areas in and around Ukraine. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 4 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".



Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10 областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.