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      Королева Елизавета II встретится c Трампом: СМИ назвали это "большой ошибкой"

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      Королева Елизавета пригласила Дональда Трампа
      Королева Елизавета пригласила Дональда Трампа / Getty image

      Президент США Дональд Трамп с женой Меланией совершит государственный визит в Великобританию с 3 по 5 июня.

      Визит будет посвящен 75-й годовщине высадки войск в Нормандии.

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      В рамках визита состоится официальный прием на Параде конной гвардии, а потом обед и ужин в Букингемском дворце, сообщает CNN со ссылкой на источник в окружении королевы. Также президентская чета примет участие в церемонии в Портсмуте военно-морском городе на южном побережье Англии и важном месте высадки во время операции времен Второй мировой войны.

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      Дональд Трамп посетит Великобританию

      Однако не будет Каретного шествия, и королева не сможет принять Трампа с женой во дворце на ночь из-за длительных ремонтных работ, сказал источник.

      Британская газета The Guardian считает, что визит американского президента – большая ошибка, и главу Белого дома следует "держать на расстоянии, а не приглашать на ужин к королеве Елизавете II".

      В Великобритании и США особые отношения, основанные на общей истории и идеалах. И все же Дональд Трамп делает невозможным их развитие. Он не друг этой страны. Он опасеный лжец, которого расисты и женоненавистники считают одним из своих. Трампа следует держать на расстоянии, а не приглашать на ужин с королевой,
      – написали в статье.

      Газета считает, что Трампу все равно, что думает Великобритания или любой другой союзник США. Об этом свидетельствует, например, спонтанный вывод войск США из Сирии, о котором союзников не предупредили.

      Во время последнего визита Трампа в Британию ему пришлось избегать посещения центра города через масштабные акции протеста. На этот раз, пишет издание, ему придется делать то же самое.

      14 июля 2018 года была первая встреча главы Белого дома Дональда Трампа и королевы Великобритании Елизаветы II. Тогда не обошлось без курьезного момента .Во время обхода Трамп смутил королеву резкой остановкой. На видео видно, как Елизавета что-то рассказывает и показывает в направлении гвардейцев, глава Белого дома сперва идет впереди нее, а потом резко останавливается, Елизавете от неожиданности приходится "блуждать" за спиной у Трампа.

      Смотрите видео, как Дональд Трамп "потерял" королеву Елизавету:

       

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      Теги: Новости США Дональд Трамп Великобритания Елизавета II
      Источник: 24 канал
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