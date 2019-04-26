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      Трамп намерен подписать ядерное соглашение с участием России и Китая

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США планирует подготовить проект соглашения по сокращению ядерных вооружений, который предусматривал бы участие в нем России и Китая. Сделка должна регулировать все виды ракет и боеголовок.

      Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

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      Отмечается, что Трамп четко дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен осуществляться с участием России и Китая и должен содержать все виды оружия, боеголовок и ракет.

      Он намерен заключить "грандиозную сделку" с Россией и Китаем, которая может стать для него "знаковым достижением" во внешней политике.

      О возможности заключения нового соглашения Трамп заявлял уже не раз.

      Возможно, мы сможем договориться о других соглашения, добавив Китай и другие страны, или, возможно, мы не сможем этого сделать,
      – отмечал он во время своего январского обращения к народу.

      В последнем случае президент США пообещал своему народу техническое превосходство американской оборонной промышленности над потенциальными противниками США.

      В Белом доме уточнили, что разработать такой документ ранее не пыталась ни одна американская администрация, как и не старалась до сих пор выстроить отношения с Северной Кореей.

      Как Дональд Трамп, так и его советник по нацбезопасности Джон Болтон Болтон ранее заявляли, что в сдерживании ядерного потенциала должны принимать участие более две страны, обладающие статусом ядерной державы. Однако Китай уже давал понять, что не намерен входить в систему сдерживания, подчеркивая, что его потенциал не составляет и десятой части того, что у России и США.

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      Теги: Дональд Трамп Новости политики Новости США Китай Новости России Оружие Ядерная безопасность
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