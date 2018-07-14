Трамп встретился с Елизаветой ІІ: не обошлось без конфуза

Президент США Дональд Трамп во время первого официального визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II.

Дональда Трампа с женой Меланией британский монарх принял в своей загородной резиденции – Виндзорском замке.

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92-летняя Елизавета II ожидала американских гостей во дворе замка, куда примерно в 17:00 по британскому времени въехала кавалькада главы Белого дома.

Дональд Трамп встретился с королевой Елизаветой II

Трамп с женой пожали руки королю, после чего президент США отправился с Елизаветой II в обход вокруг строя гвардейцев.

Не обошлось без курьезного момента. Во время обхода Трамп смутил королеву резкой остановкой. На видео видно, как Елизавета что-то рассказывает и показывает в направлении гвардейцев, глава Белого дома сначала идет впереди нее, а потом резко останавливается, Елизавете от неожиданности приходится "бродить" за спиной у Трампа.

Смотрите видео, как Дональд Трамп смутил королеву Елизавету II во время совместного обхода:

После обхода королева, президент США и его жена отправились во внутренние помещения замка для совместного чаепития.

Дональд Трамп стал уже 12-м президентом США, который удостоился приема у Елизаветы II

12 июля президента США прибыл со своим первым официальным визитом в Великобританию, где уже встретился с премьер-министром страны Терезой Мэй.