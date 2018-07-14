Трамп зустрівся з Єлизаветою ІІ: не обійшлось без конфузу
Президент США Дональд Трамп під час першого офіційного візиту у Великобританію зустрівся з королевою Єлизаветою ІІ.
Дональда Трампа з дружиною Меланією британський монарх прийняла у своїй заміській резиденції – Віндзорському замку.
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92-річна Єлизавета II очікувала на американських гостей у дворі замку, куди приблизно о 17:00 за британським часом в'їхала кавалькада глави Білого дому.
Дональд Трамп зустрівся з королевою Єлизаветою ІІ
Трамп із дружиною потиснули руки королеві, після чого президент США відправився з Єлизаветою ІІ в обхід навколо строю гвардійців.
Не обійшлось без курйозного моменту. Під час обходу Трамп збентежив королеву різкою зупинкою. На відео видно, як Єлизавета щось розповідає і показує в напрямку гвардійців, глава Білого дому спершу йде попереду неї, а потім різко зупиняється, Єлизаветі від несподіванки доводиться "блукати" за спиною у Трампа.
Дивіться відео, як Дональд Трамп збентежив королеву Єлизавету ІІ під час спільного обходу:
Після обходу королева, президент США і його дружина відправилися у внутрішні приміщення замку для спільного чаювання.
Дональд Трамп став уже 12-м президентом США, який удостоївся прийому у Єлизавети ІІ
12 липня президента США прибув зі своїм першим офіційним візитом у Великобританію, де вже зустрівся з прем'єр-міністром країни Терезою Мей.