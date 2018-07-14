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Трамп зустрівся з Єлизаветою ІІ: не обійшлось без конфузу

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Дональд Трамп зустрівся з королевою Єлизаветою ІІ
Дональд Трамп зустрівся з королевою Єлизаветою ІІ / Getty images

Президент США Дональд Трамп під час першого офіційного візиту у Великобританію зустрівся з королевою Єлизаветою ІІ.

Дональда Трампа з дружиною Меланією британський монарх прийняла у своїй заміській резиденції – Віндзорському замку.

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92-річна Єлизавета II очікувала на американських гостей у дворі замку, куди приблизно о 17:00 за британським часом в'їхала кавалькада глави Білого дому.

Дональд Трамп Меланія Королева Єлизавета ІІ
Дональд Трамп зустрівся з королевою Єлизаветою ІІ

Трамп із дружиною потиснули руки королеві, після чого президент США відправився з Єлизаветою ІІ в обхід навколо строю гвардійців.

Не обійшлось без курйозного моменту. Під час обходу Трамп збентежив королеву різкою зупинкою. На відео видно, як Єлизавета щось розповідає і показує в напрямку гвардійців, глава Білого дому спершу йде попереду неї, а потім різко зупиняється, Єлизаветі від несподіванки доводиться "блукати" за спиною у Трампа.

Дивіться відео, як Дональд Трамп збентежив королеву Єлизавету ІІ під час спільного обходу:

Після обходу королева, президент США і його дружина відправилися у внутрішні приміщення замку для спільного чаювання.

Трамп Меланія Єлизавета

Дональд Трамп став уже 12-м президентом США, який удостоївся прийому у Єлизавети ІІ

12 липня президента США прибув зі своїм першим офіційним візитом у Великобританію, де вже зустрівся з прем'єр-міністром країни Терезою Мей.

Теги: Дональд Трамп Новини США Великобританія Меланія Трамп Єлизавета II Новини політики
Джерело: 24 Канал
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