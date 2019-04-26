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      Королева Єлизавета зустрінеться Трампом: ЗМІ назвали це "великою помилкою"

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      Королева Єлизавета запросила Дональда Трампа
      Королева Єлизавета запросила Дональда Трампа / Getty image

      Президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією здійснить державний візит до Великої Британії з 3 по 5 червня.

      Візит буде присвячений 75-й річниці висадки військ у Нормандії.

      У межах візиту відбудеться офіційний прийом на Параді кінної гвардії, а потім обід і вечеря в Букінгемському палаці, повідомляє CNN з посиланням джерело в оточенні королеви.

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      Також президентська пара візьме участь у церемонії в Портсмуті — військово-морському місті на південному узбережжі Англії і важливому місці висадки під час операції часів Другої світової війни.

      трамп єлизавета лондан британія сша
      Дональд Трамп відвідає Великобританію

      Однак не буде каретної ходи, і королева не зможе прийняти Трампа з дружиною в палаці на ніч через тривалі ремонтні роботи, сказало джерело.

      Британська газета The Guardian вважає, що візит американського президента – велика помилка, і його слід "тримати на відстані, а не запрошувати на вечерю до королеви Єлизавети II".

      У Великобританії та США особливі відносини, засновані на спільній історії та ідеалах. І все ж Дональд Трамп унеможливлює їх розвиток. Він не друг цієї країни. Він небезпечний брехун, якого расисти і жінконенависники вважають одним зі своїх. Трампа слід тримати на відстані, а не запрошувати на вечерю з королевою, 
      – написали у статті.

      Газета вважає, що Трампу все одно, що думає Великобританія або будь-який інший союзник США. Про це свідчить, наприклад, спонтанний виведення військ США з Сирії, про який союзників не попередили.

      Під час останнього візиту Трампа у Британію йому довелося уникати відвідування центру міста через масштабні акції протесту. На цей раз, пише видання, йому доведеться робити те ж саме.

      14 липня 2018 року була перша зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа та королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Тоді не обійшлось без курйозного моменту .Під час обходу Трамп збентежив королеву різкою зупинкою. На відео видно, як Єлизавета щось розповідає і показує в напрямку гвардійців, глава Білого дому спершу йде попереду неї, а потім різко зупиняється, Єлизаветі від несподіванки доводиться "блукати" за спиною у Трампа.

      Дивіться відео, як Дональд Трамп "загубив" королеву Єлизавету:

       

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      Теги: Дональд Трамп Єлизавета II Великобританія Новини США
      Джерело: 24 канал
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