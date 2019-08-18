Трамп ошибся и оскорбил сторонника своей же партии из-за лишнего веса

В США уже началась предвыборная кампания президентских выборов 2020 года. Глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в городе Манчестер, в штате Нью-Гемпшир, ошибочно оскорбил одного из сторонников республиканской партии.

Во время выступления президента США на стадионе появилась группа протестующих людей, которых начала выводить охрана, сообщает Fox News.

Читайте также: Кто верит, что он умственно отвечает посту президента, – Трамп о Байдене

В этот момент президент обратил внимание на одного из мужчин и попросил его вывести.

У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста,

– сказал Трамп.

Задержанным оказался сторонник республиканской партии по имени Фрэнк Доусон, одетый в футболку с надписью "Трамп-2020".



Фрэнк Доусон

После того, как главе государства доложили об ошибке, он связался со своим сторонником и поблагодарил его за поддержку, однако приносить ему извинения не стал. Доусон отметил, что, несмотря на прецедент, он не стал обижаться на президента США.



Фрэнк Доусон крайний справа на фото

Это уже не первый раз Дональд Трамп оскорбляет людей. Он регулярно высказывает сомнения по поводу интеллектуальных способностей Байдена, которого прозвал "Сонным Джо".