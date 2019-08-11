Кто верит, что он умственно отвечает посту президента, – Трамп о Байдене
Глава Белого Дональд Трамп заявил, что представитель от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден недостаточно здоров психически, чтобы быть президентом страны.
Это уже не впервые Трамп нападает на своего конкурента на президентских выборах в 2020 году. Он регулярно высказывает сомнения по поводу интеллектуальных способностей Байдена, которого прозвал "Сонным Джо".
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8 августа во время речи в штате Иллинойс Байден заявил, что американцы "выбирают правду, а не факты", сообщает Mediaite. И именно на это отреагировал глава Белого дома.
"Байден только что сказал: "Мы верим в факты, а не в правду". Кто-нибудь действительно верит, что он умственно отвечает посту президента? Мы "играем" в очень большом и сложном мире. Джо понятия не имеет!"– написал он.
Что известно о Джо Байдене?Он два срока был вице-президентом при президентстве Барака Обамы. Ранее он претендовал на пост главы государства в кампаниях 1988 и 2008 годов.
Бывший вице-президент США также рассказал, что смерть его старшего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, помешала ему баллотироваться на выборах 2016 года. Политик поддерживал Евромайдан и осуждает агрессию Российской Федерации.
В декабре 2018 года Джо Байден заявлял, что считает себя "самым квалифицированным человеком" на пост президента в стране". Трамп же оскорбительно называет своего конкурента "ничтожеством из Демократической партии" и "умственно отсталым".
Также интересно, что:
• Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. По данным социологов, сейчас Байден имеет рейтинг выше (49%), чем действующий американский президент Дональд Трамп (39%).
• Кандидатуры на пост президента США от "Демократической партии" выдвинули 18 политиков, но Байден – самый опытный среди них. Он отметил, что "не может стоять в стороне и наблюдать за тем, что случится с ключевыми ценностями этой нации, нашим статусом в мире, нашей демократией".
Дональд Трамп и Джо Байден / Коллаж 24 Канала
• Заявил о президентских амбициях еще 20 марта и попросил помощи в сборе денег, а уже через месяц объявил что идет на выборы. За первые 24 часа с начала своей предвыборной кампании получил на нее пожертвования в более 6,3 миллиона долларов.
• Выборы 2020 года станут третьей попыткой Байдена стать президентом США: он баллотировался в 1988 и 2008 годах (президентами тогда стали Джордж Буш-старший и Барак Обама соответственно), но снимал свою кандидатуру еще в начале кампании, когда видел низкие рейтинги.