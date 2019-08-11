Кто верит, что он умственно отвечает посту президента, – Трамп о Байдене

Глава Белого Дональд Трамп заявил, что представитель от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден недостаточно здоров психически, чтобы быть президентом страны.

Это уже не впервые Трамп нападает на своего конкурента на президентских выборах в 2020 году. Он регулярно высказывает сомнения по поводу интеллектуальных способностей Байдена, которого прозвал "Сонным Джо".

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8 августа во время речи в штате Иллинойс Байден заявил, что американцы "выбирают правду, а не факты", сообщает Mediaite. И именно на это отреагировал глава Белого дома.

"Байден только что сказал: "Мы верим в факты, а не в правду". Кто-нибудь действительно верит, что он умственно отвечает посту президента? Мы "играем" в очень большом и сложном мире. Джо понятия не имеет!"– написал он.

Joe Biden just said, “We believe in facts, not truth.” Does anybody really believe he is mentally fit to be president? We are “playing” in a very big and complicated world. Joe doesn’t have a clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 серпня 2019 р.

Что известно о Джо Байдене?Он два срока был вице-президентом при президентстве Барака Обамы. Ранее он претендовал на пост главы государства в кампаниях 1988 и 2008 годов.



Бывший вице-президент США также рассказал, что смерть его старшего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, помешала ему баллотироваться на выборах 2016 года. Политик поддерживал Евромайдан и осуждает агрессию Российской Федерации.

В декабре 2018 года Джо Байден заявлял, что считает себя "самым квалифицированным человеком" на пост президента в стране". Трамп же оскорбительно называет своего конкурента "ничтожеством из Демократической партии" и "умственно отсталым".

Также интересно, что:

• Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. По данным социологов, сейчас Байден имеет рейтинг выше (49%), чем действующий американский президент Дональд Трамп (39%).

• Кандидатуры на пост президента США от "Демократической партии" выдвинули 18 политиков, но Байден – самый опытный среди них. Он отметил, что "не может стоять в стороне и наблюдать за тем, что случится с ключевыми ценностями этой нации, нашим статусом в мире, нашей демократией".



Дональд Трамп и Джо Байден / Коллаж 24 Канала

• Заявил о президентских амбициях еще 20 марта и попросил помощи в сборе денег, а уже через месяц объявил что идет на выборы. За первые 24 часа с начала своей предвыборной кампании получил на нее пожертвования в более 6,3 миллиона долларов.

• Выборы 2020 года станут третьей попыткой Байдена стать президентом США: он баллотировался в 1988 и 2008 годах (президентами тогда стали Джордж Буш-старший и Барак Обама соответственно), но снимал свою кандидатуру еще в начале кампании, когда видел низкие рейтинги.