15:58
11 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Хто вірить, що він розумово відповідає посаді президента, – Трамп про Байдена

      305 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty image

      Очільник Білого Дональд Трамп заявив, що представник від Демократичної партії, колишній віце-президент США Джо Байден недостатньо здоровий психічно, щоб бути президентом країни.

      Це вже не вперше Трамп нападає на свого конкурента на президентських виборах у 2020 році. Він регулярно висловлює сумніви з приводу інтелектуальних здібностей Байдена, якого прозвав "Сонним Джо".

      Читайте також: Трампа підняли на глум через заяву про СРСР та Росію

      8 серпня під час промови в штаті Іллінойс Байден заявив, що американці "вибирають правду, а не факти", повідомляє Mediaite. І саме на це відреагував очільник Білого дому.

      "Байден щойно сказав: "Ми віримо в факти, а не в правду". Хто-небудь дійсно вірить, що він розумово відповідає посаді президента? Ми "граємо" в дуже великому і складному світі. Джо гадки не має!" – написав він.

      Що відомо про Джо Байдена?Він два терміни був віце-президентом за президентства Барака Обами. Раніше він претендував на посаду глави держави в кампаніях 1988 і 2008 років.

      Колишній віце-президент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року. Політик підтримував Євромайдан та засуджує агресію Російської Федерації.

      У грудні 2018 року Джо Байден заявляв, що вважає себе "найкваліфікованішою людиною" на посаду президента у країні". Трамп ж образливо називає свого конкурента "нікчемою з Демократичної партії" та "розумово відсталим".

      Також цікаво, що:

      • Чергові вибори президента США заплановано на 3 листопада 2020 року. За даними соціологів, наразі Байден має вищий рейтинг (49%), аніж чинний американський президент Дональд Трамп (39%).

      • Кандидатури на пост президента США від "Демократичної партії" висунули 18 політиків, але Байден – найбільш досвічений серед них. Він зазначив, що "не може стояти осторонь та спостерігати за тим, що трапиться з ключовими цінностями цієї нації, нашим статусом у світі, нашою демократією".

      трамп байден сша
      Дональд Трамп та Джо Байден / Колаж 24 Каналу

      • Заявив про президентські амбіції ще 20 березня і попросив допомоги у зборі грошей, а вже за місяць оголосив що таки йде на вибори. За перші 24 години з початку своєї передвиборчої кампанії отримав на неї пожертви у понад 6,3 мільйона доларів.

      • Вибори 2020 року стануть третьою спробою Байдена стати президентом США: він балотувався у 1988 і 2008 роках (президентами тоді стали Джордж Буш-старший та Барак Обама відповідно), але знімав свою кандидатуру ще на початку кампанії, коли бачив низькі рейтинги.

      blog_ava
      40 років загибелі "Пахтакора" в небі: авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      сьогодні
      5200
      Теги: Дональд Трамп Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      сьогодні , 15:00 Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      Максим Мирович 407
      40 років загибелі "Пахтакора" в небі: авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      сьогодні , 14:30 40 років загибелі "Пахтакора" в небі: авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      Наталя Сколоздра 1 5197
      Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      сьогодні , 12:00 Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      Володимир Патола
      Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      сьогодні , 09:00 Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      3827
      Падение цен на нефть "на пользу" для России
      сьогодні , 08:40 Падение цен на нефть "на пользу" для России
      Злой Одессит 7639
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук