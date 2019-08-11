Хто вірить, що він розумово відповідає посаді президента, – Трамп про Байдена

Очільник Білого Дональд Трамп заявив, що представник від Демократичної партії, колишній віце-президент США Джо Байден недостатньо здоровий психічно, щоб бути президентом країни.

Це вже не вперше Трамп нападає на свого конкурента на президентських виборах у 2020 році. Він регулярно висловлює сумніви з приводу інтелектуальних здібностей Байдена, якого прозвав "Сонним Джо".

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8 серпня під час промови в штаті Іллінойс Байден заявив, що американці "вибирають правду, а не факти", повідомляє Mediaite. І саме на це відреагував очільник Білого дому.



"Байден щойно сказав: "Ми віримо в факти, а не в правду". Хто-небудь дійсно вірить, що він розумово відповідає посаді президента? Ми "граємо" в дуже великому і складному світі. Джо гадки не має!" – написав він.

Joe Biden just said, “We believe in facts, not truth.” Does anybody really believe he is mentally fit to be president? We are “playing” in a very big and complicated world. Joe doesn’t have a clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 серпня 2019 р.

Що відомо про Джо Байдена?Він два терміни був віце-президентом за президентства Барака Обами. Раніше він претендував на посаду глави держави в кампаніях 1988 і 2008 років.



Колишній віце-президент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року. Політик підтримував Євромайдан та засуджує агресію Російської Федерації.

У грудні 2018 року Джо Байден заявляв, що вважає себе "найкваліфікованішою людиною" на посаду президента у країні". Трамп ж образливо називає свого конкурента "нікчемою з Демократичної партії" та "розумово відсталим".

Також цікаво, що:

• Чергові вибори президента США заплановано на 3 листопада 2020 року. За даними соціологів, наразі Байден має вищий рейтинг (49%), аніж чинний американський президент Дональд Трамп (39%).

• Кандидатури на пост президента США від "Демократичної партії" висунули 18 політиків, але Байден – найбільш досвічений серед них. Він зазначив, що "не може стояти осторонь та спостерігати за тим, що трапиться з ключовими цінностями цієї нації, нашим статусом у світі, нашою демократією".



Дональд Трамп та Джо Байден / Колаж 24 Каналу

• Заявив про президентські амбіції ще 20 березня і попросив допомоги у зборі грошей, а вже за місяць оголосив що таки йде на вибори. За перші 24 години з початку своєї передвиборчої кампанії отримав на неї пожертви у понад 6,3 мільйона доларів.

• Вибори 2020 року стануть третьою спробою Байдена стати президентом США: він балотувався у 1988 і 2008 роках (президентами тоді стали Джордж Буш-старший та Барак Обама відповідно), але знімав свою кандидатуру ще на початку кампанії, коли бачив низькі рейтинги.