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      Трампа підняли на глум через заяву про СРСР та Росію

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      Дональд Трамп знову потрапив у курйозну ситуацію
      Дональд Трамп знову потрапив у курйозну ситуацію / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп переконаний, що Радянський Союз за власним бажанням перейменувався на Росію. Таку заяву американський лідер зробив на зустрічі зі своїми прихильниками в штаті Огайо.

      "Ми тепер – найбільший виробник енергоресурсів к світі, більший, ніж Радянський Союз. Пам'ятаєте Радянський Союз, коли вони були всі разом? До того, як вирішили називатися Росією. Це завжди було їхньою мрією – бути найпотужнішою країною, але потім вони стали Росією", – сказав Трамп, повідомляє The Independent.

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      Видання також навело приклади, як інтернет-користувачі висміяли Трампа за цей "урок історії". А ще видання вказало, що Трамп, який не є зовсім незнайомим з Росією, схоже, вважає, що СРСР складався тільки з країни, яка зараз відома як Росія.

      Президент США говорив також про розвиток енергетики, зазначивши, що СРСР "проробив добру роботу" в цій сфері: "Але тепер ми сильніші, ніж Росія. Зараз ми набагато сильніші, ніж Саудівська Аравія".

       

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      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Дональд Трамп Курйозні новини СРСР
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