Трампа підняли на глум через заяву про СРСР та Росію

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Радянський Союз за власним бажанням перейменувався на Росію. Таку заяву американський лідер зробив на зустрічі зі своїми прихильниками в штаті Огайо.

"Ми тепер – найбільший виробник енергоресурсів к світі, більший, ніж Радянський Союз. Пам'ятаєте Радянський Союз, коли вони були всі разом? До того, як вирішили називатися Росією. Це завжди було їхньою мрією – бути найпотужнішою країною, але потім вони стали Росією", – сказав Трамп, повідомляє The Independent.

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Видання також навело приклади, як інтернет-користувачі висміяли Трампа за цей "урок історії". А ще видання вказало, що Трамп, який не є зовсім незнайомим з Росією, схоже, вважає, що СРСР складався тільки з країни, яка зараз відома як Росія.

Президент США говорив також про розвиток енергетики, зазначивши, що СРСР "проробив добру роботу" в цій сфері: "Але тепер ми сильніші, ніж Росія. Зараз ми набагато сильніші, ніж Саудівська Аравія".