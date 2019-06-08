Місяць – частина Марса: Трамп вкотре оконфузився у Twitter
Американський президент Дональд Трамп любить користуватись соцмережами, але часто через них втрапляє у курйозні ситуації. Цього разу він продемонстрував свої "знання" з астрономії, назвавши Місяць частиною Марса.
"Незважаючи на всі гроші, які ми витрачаємо, NASA не має говорити про політ на Місяць – ми зробили це 50 років тому. Вони повинні бути зосереджені на набагато важливіших речах, які ми робимо, в тому числі на Марсі (частиною якого є Місяць), обороні і науці!", – приголомшив Трамп антинауковою заявою у Twitter.
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Трамп назвав Місяць частиною Марса
Під твітом користувачі заходились то жартувати, то пояснувати пану президенту, де він схибив у своїх припущеннях.
Місяць – природний супутник Землі, який перебуває на її орбіті. Марс – це планета-сусідка Землі, яка має свої два супутники (і це не Місяць).
Розташування планет у Сонячній системі
Очевидно, Трамп хотів поговоритит про політ на Марс за допомогою космічної станції на Місяці, що є у планах NASA, але, як часто буває, в особливий спосіб оформив думку.