Луна – часть Марса: Трамп в очередной раз оконфузился в Twitter

Американский президент Дональд Трамп любит пользоваться соцсетями, но часто из-за них попадает в курьезные ситуации. На этот раз он продемонстрировал свои "знания" по астрономии, назвав Луну частью Марса.

"Несмотря на все деньги, которые мы тратим, NASA не должна говорить о полете на Луну – мы сделали это 50 лет назад. Они должны быть сосредоточены на гораздо более важных вещах, которые мы делаем, в том числе на Марсе (частью которого является Луна), обороне и науке!",- ошеломил Трамп антинаучным заявлением в Twitter.

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Трамп назвал Луну частью Марса

Под твитом пользователи принялись то шутить, то объяснять господину президенту, где он промахнулся в своих предположениях.

Sigh…



His dad must have paid his way through astronomy class too!



SADhttps://t.co/pkIgK6luCK — Ryan Hill (@RyanHillMI) 7 червня 2019 р.

I know reading isn’t really your thing so here are some pictures!



That red circley thing— That is Mars.



That smaller white circley thing— That is the Moon.



Mars ∩ Moon = Ø pic.twitter.com/6nTioXYBKj — Ryan Hill (@RyanHillMI) 7 червня 2019 р.

Луна – естественный спутник Земли, который находится на ее орбите. Марс – это планета-соседка Земли, у которой есть свои два спутника (и это не Луна).

Расположение планет в Солнечной системе

Очевидно, Трамп хотел поговоритит о полете на Марс с помощью космической станции на Луне, что есть в планах NASA, но, как часто бывает, особым образом оформил мысль.