Луна – часть Марса: Трамп в очередной раз оконфузился в Twitter
Американский президент Дональд Трамп любит пользоваться соцсетями, но часто из-за них попадает в курьезные ситуации. На этот раз он продемонстрировал свои "знания" по астрономии, назвав Луну частью Марса.
"Несмотря на все деньги, которые мы тратим, NASA не должна говорить о полете на Луну – мы сделали это 50 лет назад. Они должны быть сосредоточены на гораздо более важных вещах, которые мы делаем, в том числе на Марсе (частью которого является Луна), обороне и науке!",- ошеломил Трамп антинаучным заявлением в Twitter.
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Трамп назвал Луну частью Марса
Под твитом пользователи принялись то шутить, то объяснять господину президенту, где он промахнулся в своих предположениях.
Луна – естественный спутник Земли, который находится на ее орбите. Марс – это планета-соседка Земли, у которой есть свои два спутника (и это не Луна).
Расположение планет в Солнечной системе
Очевидно, Трамп хотел поговоритит о полете на Марс с помощью космической станции на Луне, что есть в планах NASA, но, как часто бывает, особым образом оформил мысль.