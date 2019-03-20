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      Джо Байден заявив про президентські амбіції і попросив допомоги у зборі грошей

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      Джо Байден заявив про свої президентські амбіції
      Джо Байден заявив про свої президентські амбіції / фото з відкритих джерел

      Колишній віце-президент США Джо Байден заявив про намір балотуватися на посаду президента в 2020 році.

      Про свої амбіції він розповів на зустрічі з прихильниками. У них ж Байден попросив допомоги у зборі грошей на передвиборну кампанію, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерело.

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      Політик стурбований, що він не зможе відразу зібрати гроші через онлайн-пожертвування, як це роблять деякі інші кандидати-демократи, в тому числі колишній член палати представників Бето О'Рурк з Техасу і сенатор Берні Сандерс з Вермонта. Кожен з них отримав близько 6 мільйонів протягом 24 годин після того, як вони оголосили про висунення на посаду глави держави.

      Видання зазначає, що Байден раніше говорив, що він близький до участі в гонці, але він ще не прийняв остаточне рішення. Люди з його оточення попереджають, що він може передумати.

      Філіп Левайн, колишній мер Майамі-Біч і один з найбільших демократів-фандрайзерів сказав, що він нещодавно не розмовляв з містером Байденом, але що "дуже ймовірно", що він підтримає містера Байдена, якщо він почне кампанію.

      Я думаю, що він був би чудовим кандидатом. Щоб перемогти на загальних виборах, у нас повинен бути досвідчений центрист. Прогресивісти виграють райони. Центристи виграють штати,
      — сказав Левайн.

      За даними The Wall Street Journal, команда Байдена шукає місце для своєї передвиборної штаб-квартири. Як один з головних варіантів розглядається Філадельфія, розташована приблизно за 30 миль від будинку Байдена у Вілмінгтоні (штат Делавер). Джерело повідомило, що розташування штабу ще остаточно не визначено.

      Ще у грудні 2018 року Джо Байден заявляв, що вважає себе "найкваліфікованішою людиною на посаду президента у країні".

      Що відомо про Джо Байдена?Він два терміни був віце-президентом за президентства Барака Обами. Раніше він претендував на посаду глави держави в кампаніях 1988 і 2008 років.

      Колишній віце-президент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року. Політик підтримував Євромайдан та засуджує агресію Російської Федерації.

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      Теги: Новини США
      Джерело: 24 Канал
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