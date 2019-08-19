Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии в Дании. Трамп заявил, что покупка острова интересна "стратегически" и не исключил, что обсудит эту тему с властями Дании.

Видео общения главы США с журналистами опубликовал Bloomberg.

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В то же время Трамп добавил, что данная тема – "не номер один в повестке дня".

Трамп отметил, что США и Дания являются хорошими союзниками, и Вашингтон защищает Данию как и "большую часть мира".

По сути, это крупная сделка с недвижимостью. Остров наносит ущерб Дании, так как они теряют почти 700 миллионов долларов в год,

– сказал Трамп.

Он не исключил, что может обсудить этот вопрос с властями страны, если посетит Данию на этой неделе.

16 августа СМИ сообщили, что Трамп вынашивает идею выкупить в Дании остров и уже обсуждал такую ​​возможность со своими советниками и адвокатами.

В Дании отреагировали на эту информацию подчеркнув, что "если Трамп действительно считает, что продажа Данией 50 тысяч своих граждан США это хорошая идея - это окончательное доказательство того, что он сошел с ума".

Это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.

Также возможность приобрести остров в 1867 году изучал госдепартамент США.

Почему это интересно?На самом деле, покупка земель для американцев – не новость. Так, в 1868 году США купили в Российской империи Аляску практически за бесценок. Тогда за целый полуостров американцы заплатили только 7 200 000 долларов.



Настоящее разочарование постигло россиян, когда стало известно о огромные залежи золота на Аляске. Некоторые исследователи уверены, что полуостров продали за бесценок, потому что американцы и так могли просто забрать его силой.



В 1917 году Соединенные штаты купили в Дании колонию Датская Вест-Индия по 25 миллионов долларов. Теперь эта территория называется Американские Виргинские острова.