Трамп хочет купить Гренландию: появилась реакция Дании
Американские СМИ сообщили, что в частных кругах президент США Дональд Трамп обсуждает возможность покупки Гренландии. В Дании на такие заявления американского лидера отреагировали крайне негативно: назвали идею первоапрельской шуткой, которая не соответствует сезону.
В общем датских политиков возмутила даже сама информация, что Дональд Трамп обговаривал такую идею со своими советниками, сообщает издание New Straits Times.
К слову: СМИ: Трамп выразил интерес в приобретении Гренландии
Крайне жестко высказался об идеях американского президента представитель Датской народной партии Гренландии Серен Эсперсен.
Если он по-настоящему задумывается над этим, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Мнение о продаже Данией 50 тысяч своих граждан в США абсолютно смешная,
– заявил Есперсен.
Он выразил уверенность, что большинство населения Гренландии предпочтет в долгосрочной перспективе иметь отношения с Данией, а не с Соединенными Штатами.
Почему это интересно?На самом деле, покупка земель для американцев – не новость. Так, в 1868 году США купили у Российской империи Аляску за бесценок. Тогда за целый полуостров американцы заплатили только 7 миллионов 200 тысяч долларов.
Настоящее разочарование постигло россиян, когда стало известно об огромных залежах золота на Аляске. Некоторые исследователи уверены, что полуостров продали за бесценок, потому что американцы и так могли просто забрать его силой.