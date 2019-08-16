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      Трамп хочет купить Гренландию: появилась реакция Дании

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      В Дании назвали "первоапрельской шуткой" размышления Трампа о покупке Гренландии
      В Дании назвали "первоапрельской шуткой" размышления Трампа о покупке Гренландии / prm.ua

      Американские СМИ сообщили, что в частных кругах президент США Дональд Трамп обсуждает возможность покупки Гренландии. В Дании на такие заявления американского лидера отреагировали крайне негативно: назвали идею первоапрельской шуткой, которая не соответствует сезону.

      В общем датских политиков возмутила даже сама информация, что Дональд Трамп обговаривал такую ​​идею со своими советниками, сообщает издание New Straits Times.

      К слову: СМИ: Трамп выразил интерес в приобретении Гренландии

      Крайне жестко высказался об идеях американского президента представитель Датской народной партии Гренландии Серен Эсперсен.

      Если он по-настоящему задумывается над этим, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Мнение о продаже Данией 50 тысяч своих граждан в США абсолютно смешная,
      – заявил Есперсен.

      Он выразил уверенность, что большинство населения Гренландии предпочтет в долгосрочной перспективе иметь отношения с Данией, а не с Соединенными Штатами.

      Почему это интересно?На самом деле, покупка земель для американцев – не новость. Так, в 1868 году США купили у Российской империи Аляску за бесценок. Тогда за целый полуостров американцы заплатили только 7 миллионов 200 тысяч долларов.

      Настоящее разочарование постигло россиян, когда стало известно об огромных залежах золота на Аляске. Некоторые исследователи уверены, что полуостров продали за бесценок, потому что американцы и так могли просто забрать его силой.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Дания Дональд Трамп Новости США
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