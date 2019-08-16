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      Трамп хоче купити Гренландію: з'явилася реакція Данії

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      У Данії назвали "першоквітневим жартом" роздуми Трампа про покупку Гренландії
      У Данії назвали "першоквітневим жартом" роздуми Трампа про покупку Гренландії / altinget.dk

      Американські ЗМІ повідомили, що у приватних колах президент США Дональд Трамп обговорює можливість покупки Гренландії. У Данії на такі заяви американського лідера відреагували вкрай негативно: назвали ідею першоквітневим жартом, який не відповідає сезону.

      Загалом датських політиків обурила навіть сама інформація, що Дональд Трамп обговоював таку ідею зі своїми радниками, повідомляє видання New Straits Times.

      До слова: ЗМІ: Трамп виявив зацікавлення у придбанні Гренландії

      Вкрай жорстко висловився про ідеї американського президента речник Данської народної партії Гренландії Серен Есперсен.

      Якщо він по-справжньому замислюється над цим, то це остаточний доказ того, що він з’їхав з глузду. Думка про продаж Данією 50 тисяч своїх громадян у США абсолютно смішна,
      – заявив Есперсен.

      Він висловив упевненість, що більшість населення Гренландії вважатиме за краще у довгостроковій перспективі мати відносини з Данією, а не зі Сполученими Штатами.

      Чому це цікаво?Насправді, покупка земель для американців – не новина. Так, у 1868 році США купили в Російської імперії Аляску за безцінь. Тоді за цілий півострів американці заплатили лише 7 мільйонів 200 тисяч доларів.

      Справжнє розчарування спіткало росіян, коли стало відомо про величезні поклади золота на Алясці. Деякі дослідники певні, що півострів продали за безцінь, бо американці й так могли просто забрати його силою.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Данія
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