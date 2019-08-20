Обіцяю не будувати там Trump Tower, – Трамп віджартувався щодо купівлі Гренландії

Заяви про купівлю острова очільнику Білого дому виявилося замало. Після зухвалої відповіді Данії про те, що Гренландія не продається, Трамп вирішив поширити дотепний мем у своєму мікроблозі.

Американський президент днями заявив журналістам, що цікавився покупкою Гренландії у Данії. Трамп сказав: придбання острова – цікаве "стратегічно", бо завдяки цьому американці зможуть збільшити свою військову присутність в Арктиці. У Данії на такі слова вже відреагували, там кажуть: якщо Трамп дійсно вважає, що продаж Данією 50 тисяч своїх громадян США це хороша ідея, то це остаточний доказ того, що він з’їхав з глузду.

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Після цього очільник Білого дому опублікував у своєму Twitter дотепний мем. На картинці – посеред якогось селища у Гренландії красується гігантський хмарочос. На горішньому поверсі будівлі – прізвище американського президента.

Обіцяю не будувати Trump Tower у Гренландії,

– підписав картинку Трамп.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Більше про зазіхання Трампа і те, для чого йому Гренландія – тут.

Що відомо про Trump Tower? Це – 58-поверховий хмарочос в Нью-Йорку, висота якого сягає 202 метри. Будівля розташована на перехресті П'ятої авеню та 56-ї вулиці. Хмарочос спроектував Дональд Трамп і Equitable Life Assurance Company. Будівництво споруди було закінчили у листопаді 1983 року.



У стінах будівлі розташовані офіси, готель та апартаменти.