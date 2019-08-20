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      Обещаю не строить там Trump Tower, – Трамп отшутился относительно покупки Гренландии

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Заявления о покупке острова главе Белого дома оказалось мало. После дерзкого ответа Дании о том, что Гренландия не продается, Трамп решил распространить остроумный мем в своем микроблоге.

      Американский президент на днях заявил журналистам, что интересовался покупкой Гренландии у Дании. Трамп сказал: приобретение острова – интересно "стратегически", потому что благодаря этому американцы смогут увеличить свое военное присутствие в Арктике. В Дании на такие слова уже отреагировали, там говорят: если Трамп действительно считает, что продажа Данией 50 тысяч своих граждан США это хорошая идея, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума.

      Курьез: Трамп ошибся и оскорбил сторонника своей же партии из-за лишнего веса

      После этого глава Белого дома опубликовал в своем Twitter забавный мем. На картинке – посреди какого-то поселка в Гренландии красуется гигантский небоскреб. На верхнем этаже здания – фамилия американского президента.

      Обещаю не строить Trump Tower в Гренландии,
      – подписал картинку Трамп.

      Больше о посягательствах Трампа и том, для чего ему Гренландия – здесь.

      Что известно про Trump Tower? Это – 58-этажный небоскреб в Нью-Йорке, высота которого составляет 202 метра. Здание расположено на перекрестке Пятой авеню и 56-й улицы. Небоскреб спроектировал Дональд Трамп и Equitable Life Assurance Company. Строительство сооружения было закончили в ноябре 1983 года.

      В стенах здания расположены офисы, отель и апартаменты.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости недвижимости мира Новости недвижимости Новости США Гренландия Дональд Трамп Строительство Мемы Курьезные новости
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