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      Чтобы не досталась России: эксперт назвал причину, почему Трамп хочет купить Гренландию

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      Почему Трамп хочет купить Гренландию
      Почему Трамп хочет купить Гренландию / Фото из открытых источников

      Владея Аляской и Гренландией, США могут установить полный контроль над водами Северного океана, на которые сейчас активно претендует Россия.

      Поэтому американский интерес здесь понятен, говорит политический обозреватель Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир".

      Интересно! Обещаю не строить там Trump Tower, – Трамп отшутился насчет покупки Гренландии

      По его словам, Гренландия – это самый большой остров в мире, расположенный у северо-восточного побережья Северной Америки, площадь которого составляет 2 миллиона 100 тысяч квадратных километров – а это примерно три с половиной Украины.

      Гренландія на карті
      Гренландия на карте

      Яковина отметил, что Гренландия на 80% покрыта ледниками, которые сейчас тают, но в водах много рыбы, а на шельфе – богатые залежи полезных ископаемых.

      Он добавил, что многие политики считают, что Трамп шутит о покупке острова, но это не так.

      Трамп знает, что подавляющее большинство его жителей действительно хочет объявить независимость от Дании. Видимо, рано или поздно это произойдет. Поэтому Дания лишится своего острова в любом случае. Кроме того, США боятся, что независимая Гренландия может подружиться с Китаем или Россией. Если там, на острове, появятся китайские или российские военные базы, для Вашингтона это будет очень большой неприятностью,
      – заявил Яковина.

      Эксперт подытожил, что если советники президента США объяснят ему, как именно надо подойти к этой покупке и что именно надо предложить островитянам, то эта идея с покупкой Америкой Гренландии вполне может состояться.

      Отметим, что американский президент Дональд Трамп на днях заявил журналистам, что интересовался покупкой Гренландии у Дании. Больше о посягательствах Трампа и том, для чего ему Гренландия – читайте здесь.

      Полный выпуск видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 20 августа 2019 года

       

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      Теги: Новости политики Новости России Новости недвижимости мира Новости недвижимости Новости США Гренландия Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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