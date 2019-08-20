Чтобы не досталась России: эксперт назвал причину, почему Трамп хочет купить Гренландию

Владея Аляской и Гренландией, США могут установить полный контроль над водами Северного океана, на которые сейчас активно претендует Россия.

Поэтому американский интерес здесь понятен, говорит политический обозреватель Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир".

Интересно! Обещаю не строить там Trump Tower, – Трамп отшутился насчет покупки Гренландии

По его словам, Гренландия – это самый большой остров в мире, расположенный у северо-восточного побережья Северной Америки, площадь которого составляет 2 миллиона 100 тысяч квадратных километров – а это примерно три с половиной Украины.



Гренландия на карте

Яковина отметил, что Гренландия на 80% покрыта ледниками, которые сейчас тают, но в водах много рыбы, а на шельфе – богатые залежи полезных ископаемых.

Он добавил, что многие политики считают, что Трамп шутит о покупке острова, но это не так.

Трамп знает, что подавляющее большинство его жителей действительно хочет объявить независимость от Дании. Видимо, рано или поздно это произойдет. Поэтому Дания лишится своего острова в любом случае. Кроме того, США боятся, что независимая Гренландия может подружиться с Китаем или Россией. Если там, на острове, появятся китайские или российские военные базы, для Вашингтона это будет очень большой неприятностью,

– заявил Яковина.

Эксперт подытожил, что если советники президента США объяснят ему, как именно надо подойти к этой покупке и что именно надо предложить островитянам, то эта идея с покупкой Америкой Гренландии вполне может состояться.

Отметим, что американский президент Дональд Трамп на днях заявил журналистам, что интересовался покупкой Гренландии у Дании. Больше о посягательствах Трампа и том, для чего ему Гренландия – читайте здесь.

Полный выпуск видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 20 августа 2019 года