Зачем Маску бомбить Марс?

Термоядерный удар по соседней с нами планете – c такой инициативой выступил миллиардер, изобретатель и бизнесмен Илон Маск. Он, если помните, считает делом всей своей удивительной жизни заселение и освоение людьми Марса – ныне холодной и безжизненной расположенной между Землей и Юпитером.

Атомный удар по Марсу

Тут надо сделать важное уточнение. Илон Маск не сошел с ума и не является опасным маньяком (по крайней мере, пока). В его заявлениях есть определенный смысл. Речь идет массированном термоядерном ударе по полюсам Красной планеты.

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Сейчас на северном и южном полюсе Марса в виде "сухого льда" собраны колоссальные запасы углекислого газа. Если этот лед растопить, то в атмосферу планеты высвободится огромное количество СО2. А это, в свою очередь, способно решить несколько марсианских проблем. Первая из них – низкая плотность атмосферы (плотность ее – примерно одна сотая от земной).



Марс называют Красной планетой

Почему на Марче нельзя ходить без скафандра? Ожидается, что после атомной бомбардировки она станет примерно как в горах на земном высокогорье. Все еще далеко от идеала, но можно уже будет выходить на улицу без скафандра, в обычной одежде, не опасаясь, что тебя разорвет на куски.

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На Марсе очень холодно. Вторая важная проблема Марса – это температура. Там действительно очень холодно – ночью зимой до минус 120 градусов. Там 50 мороза – это хороший, теплый день. А +10 – по местным меркам – это невыносимая жара.

Когда атмосфера Марса станет плотной, там сразу же потеплеет на пару десятков градусов, а перепады в температуре будут не столь огромными, как сейчас. Кроме того, ученые надеются, что на Марсе, как и на Земле, углекислый газ вызовет парниковый эффект, и атмосфера начнет накапливать тепло.

Ученые хотят запустить потепление на Марсе

Проще говоря, они надеются запустить всемирное потепление на Марсе. Тут, на нашей родной планете, у нас это очень хорошо получается. Настолько хорошо, что мы не знаем, как остановить этот процесс. Через несколько десятилетий это потепление может нас просто уничтожить.

Но вот на Марсе – совсем другая история. Там оно должно помочь повысить температуру воздуха, чтобы гулять можно было не только без скафандра, но и без тяжелой и неудобной одежды. Скажем, просто в обычных штанах и свитере. Но все равно с кислородным баллоном, так как состав марсианской атмосферы для дыхания человека еще долго будет непригоден.

Почему стоит ударить по Марсу?

Кроме всего этого, бомбардировка Марса даст еще два побочных положительных эффекта.

► Первый – люди избавятся от значительной части своего атомного оружия. Таким образом, оно впервые пойдет на достижение действительно полезной цели, а Земля станет немного безопаснее.

► Второй плюс – это колоссальное, просто эпическое зрелище. Вы только представьте себе, как грандиозно будет выглядеть массированная термоядерная бомбардировка соседней планеты. С этим, я думаю, ничто не сравнится. Это будет самой яркой манифестацией человеческого гения и его способности менять вселенную под себя!

Для тех, кто посмотрел сериал "Чернобыль" и боится радиационного заражения, могу сказать, что если проводить атомные взрывы не на поверхности марсианского ледника, а над ним, то зараженной радиацией пыли будет совсем мало.

Кроме того, Красную планету постоянно поджаривает космическая и солнечная радиация, с которой нам тоже придется бороться – строить в космосе отражающие экраны и много чего еще. Просто чтобы сделать эту планету пригодной для жизни.



Марс – четвертая планета Солнечной системы

Поэтому капля рукотворной радиации на полюсах Марса ничего особенно не изменит. То есть хуже там точно не станет. В общем, я с большим интересом жду, как отнесутся лидеры ядерных держав к идее устроить термоядерную бомбардировку соседней планеты.

Думаю, в глубине души они давно мечтают что-нибудь разбомбить. Поэтому надежда на грандиозное зрелище у нас остается!

Трамп хочет купить Гренландию

На минувшей неделе заголовки многие мировые СМИ вышли с новостью, которая больше походила на первапрельскую шутку: президет США Дональд Трамп собирается купить у Дании Гренландию.

Интересно! Трамп підтвердив бажання купити Гренландію, назвавши це питання "стратегічним"

Это самый большой острова в мире, расположенный у северо-восточного побережья Северной Америки. Его площадь составляет 2 миллиона 100 тысяч квадратных километров – это примерно три с половиной Украины.



Гренландия на карте

Но населения там меньше ста тысяч человек – в одном районе Киева и то больше живет. Страна на 80% покрыта ледниками, которые сейчас, правда, тают. В ее водах много рыбы, а на шельфе – богатые залежи полезных ископаемых.

Все это добро принадлежит Дании. Кстати, благодаря Гренландии малюсенькая Дания формально является самой большой по территории страной Европы.

Но одно из главных преимуществ Гренландии – это ее важное стратегическое положение. Она как бы "прикрывает" Северную Америку со стороны Евразии, с ее территории очень удобно контролировать северный полюс и Северный Ледовитый океан.

Обладая Аляской и Гренландией, США могут запросто установить полный свой контроль над водами Северного океана, на которые сейчас активно претендует Россия.

В общем, американский интерес тут ясен. Он, кстати, не новый, в 1950-х годах США уже предлагали Дании 100 миллионов за Гренландию, но Копенгаген отказался.



Дональд Трамп

Примерно то же произошло и сейчас. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на днях сказала, что президент США Дональд Трамп, видимо, шутил, когда говорил о возможности покупки этого острова.

Но Трамп совсем не шутит. Он знает, что население острова совсем небольшое. Подавляющее большинство его жителей действительно хочет объявить независимость от Дании. Видимо, рано или поздно это произойдет. Поэтому Дания лишится своего острова в любом случае. С американским предложением она хотя бы за него денег получит. А это уже что-то!

Кроме того, США боятся, что независимая Гренландия может подружиться с Китаем или Россией. Если там, на острове, появятся китайские или российские военные базы, для Вашингтона это будет очень большой неприятностью.

Что мешает гренландцам объявить независимость? Причем вероятность такого исхода событий не равна нулю. Единственное, что сейчас мешает гренландцам объявить независимость – это нежелание терять щедрые субсидии из Копенгагена.

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Если же у островитян найдется альтернативный источник денег (а еще лучше – больших денег), то все может быть! Трамп, видимо, собирается им предложить что-то такое из этой серии, но пока они ему не слишком верят. Более того, его обвиняют в колониальных и рабовладельческих замашках. Говорят, что он хочет лишь ресурсы получить, а о жителях острова и о самом острове он не думает.

Трамп подтвердил идею покупки Гренландии

Трамп же пока не отказывается от своей идеи купить остров. По его словам, это будет просто "сделка по приобретению недвижимости". Думаю, что сейчас он и правда относится к этой истории именно так.

Но в принцпе, эта история не настолько безумна, как кажется на первый взгляд. Если советники Трампа объяснят ему, как именно надо подойти к этой сделке, и что именно надо предложить островитянам, то покупка Америкой Гренландии вполне может состояться.

И вы знаете, лучше уж этот остров вместе с жителями купят США, чем он объявит независимость, а потом попадет под китайское влияние. Эта история может быть очень интересной.