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      Трамп і Макрон домовилися запросити Путіна до G8 у 2020 році, – CNN

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      Червень 2013, Путін все ще у G8 (на фото – за спинами світових лідерів)
      Червень 2013, Путін все ще у G8 (на фото – за спинами світових лідерів) / vanityfair.com

      Президент Франції Еммануель Макрон з президентом США Дональдом Трампом розмовляли телефоном, і, попри інше, вирішили запросити російського лідера Володимира Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворюватиме саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні.

      Ініціатором ідеї, начебто, був Макрон, а Трамп – підтримав, пише CNN з посиланням на джерела в уряді США.

      Читайте також: Коли Росію повернуть до G8: Макрон роз'яснив ситуацію Путіну

      Та інші джерела видання кажуть, що навпаки – саме Макрон, попри бажання нормалізувати відносини з Росією, стоїть на перешкоді намірам Трампа безумовно повернути Путіна до формату G8.

      У будь-якому випадку – відомо, що американський президент має обговорити цю тему на зустрічі з лідерами G7, яка відбуватиметься 24-26 серпня у Франції.

      Трамп
      Трамп та Макрон домовилися щодо участі Путіна у саміті "Великої сімки" за рік / Getty Images

      Зауважимо, що "Велика сімка" (Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія) сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 (за участю представників Європейської комісії) обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем. 

      Після руйнування СРСР Росію з 1991 року допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача, і так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). 

      У 2014 через військову агресію Росії щодо України держави саміту "Великої вісімки" в Сочі, запланований на червень 2014 року, скасували.

      20 серпня Дональд Трамп (і вже не вперше) публічно підтримав ідею повернення Росії до G8. У переддень, 19 серпня, Макрон приймав у своїй заміській резиденції Путіна та у розмові торкався й цього питання. Тоді французькі ЗМІ писали про "потепління відносин" Франції та Росії.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини політики Новини США Новини Франції Дональд Трамп Еммануель Макрон Велика сімка
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