Що означає для України повернення Путіна у G8

Запрошення США і Францією Росії до G8 означає, що ні Трамп, ні Макрон і Європа загалом не мають бажання проводити жорстку лінію по відношенню до Путіна. Для України це означає, що Захід схилятиме нас до виконання політичної частини мінських угод.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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Рішення президента Франції Макрона і президента США Трампа запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році говорить про те, що Росія залишається важливим гравцем на світовій арені. Це гра Заходу на умиротворення Росії. Тобто ніхто не хоче воювати за Україну з Росією,

– вважає Сергій Постоловський.

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Експерт зауважує, за п’ять років після виключення Росії з G8 Путін не пішов на жодну поступку щодо усіх геополітичних конфліктів, де ініціатором і активним учасником є РФ. І не має таких намірів. Тому Трамп і Макрон хочуть запросити Путіна в G7. До того ж, зауважує Постоловський, Путін під час нещодавньої зустрічі з Макроном заявив, що готовий зустрітися в Нормандському форматі, але спочатку Україна повинна надати Донбасу особливий статус.

У питанні повернення Росії в G8 – Україна один із елементів. Є конфлікт Заходу з Росією по Арктиці, Сирії, Венесуелі. Але Україна з точки зору європейської безпеки є надважливим питанням. США і Франція дають Росії час до 2020 року, щоб Кремль врегулював питання з Україною,

– зазначає Постоловський.

За його словами, позицію США і Франції, швидше за все, підтримає і Німеччина. Тому Україні на дипломатичному рівні потрібно надавати конкретні аргументи. Приміром, що після повернення Росії в ПАРЄ права людини в РФ і далі порушуються. Особливо, під час останніх масових протестів у Москві.

Крім того, Києву треба співпрацювати із Великобританією. Також з конгресом і сенатом США – як із республіканцями, так і демократами. Можливо, з Китаєм. Україні є, що запропонувати Китаю. З точки зору інвестицій Україна цікавить Китай. Плюс говорити з великими друзями України – країнами Балтії. Щоб вони в ЄС впливали на рішення Франції і Німеччини щодо Росії.

Чому Росію виключили з "Великої вісімки"? Після анексії Криму 24 березня 2014 року Росію формально виключили зі списку G8. "Велика вісімка" (G8) — міжнародний клуб, що об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Вони узгоджують підходи до важливих міжнародних проблем.



Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 20 серпня вирішили запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворюватиме саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні. Ініціатором ідеї, начебто, був Макрон, а Трамп – підтримав.