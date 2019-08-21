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      Росія хоче бачити у G7 ще три країни

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      Лідери країн "Великої сімки"
      Лідери країн "Великої сімки" / Фото із відкритих джерел

      Глава міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов вважає, що потрібно розширити формат "Великої сімки".

      Він запропонував додати до міжнародного клубу Росію, Індію та Китай, повідомляє "Інтерфакс-Росія".

      Зверніть увагу! Що означає для України повернення Путіна у G8

      За словами Косачова, повернення Росії в G7 мало б сенс лише тоді, якщо вдасться уникнути пастки "сім проти одного". А для цього необхідно поглянути на ситуацію ширше.

      А якщо подумати про більш рішучу модернізацію формату й приєднати до нього також наших китайських та індійських партнерів?,
      – зазначив російський політик.

      Й додав, що ці країни варто приєднати до міжнародного клубу з урахуванням масштабів їх економік та впливу на світову політику. Також він наголосив, що на відміну від Росії Індію та Китай в G7 ніколи не запрошували.

      Костянтин Косачов
      Російський політик та дипломат Костянтин Косачов

      Зазначимо, що 20 серпня Дональд Трамп вкотре публічно підтримав ідею повернення Росії до G8. У переддень, 19 серпня, Макрон приймав у своїй заміській резиденції Путіна та у розмові торкався й цього питання. Тоді французькі ЗМІ писали про "потепління відносин" Франції та Росії. 

      Крім цього, напередодні у CNN повідомили, що Трамп і Макрон домовилися запросити російського лідера Володимира Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворюватиме саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки".

      G7 та G8: що відомо про міжнародний клуб?

      "Велика сімка" (Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія) сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 (за участю представників Європейської комісії) обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.

      Після руйнування СРСР Росію з 1991 року допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача, і так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").

      У 2014 через військову агресію Росії щодо України держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.

      blog_ava
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      Теги: Велика сімка Новини політики Новини Росії Індія Китай
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