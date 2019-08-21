Росія хоче бачити у G7 ще три країни

Глава міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов вважає, що потрібно розширити формат "Великої сімки".

Він запропонував додати до міжнародного клубу Росію, Індію та Китай, повідомляє "Інтерфакс-Росія".

Зверніть увагу! Що означає для України повернення Путіна у G8

За словами Косачова, повернення Росії в G7 мало б сенс лише тоді, якщо вдасться уникнути пастки "сім проти одного". А для цього необхідно поглянути на ситуацію ширше.

А якщо подумати про більш рішучу модернізацію формату й приєднати до нього також наших китайських та індійських партнерів?,

– зазначив російський політик.

Й додав, що ці країни варто приєднати до міжнародного клубу з урахуванням масштабів їх економік та впливу на світову політику. Також він наголосив, що на відміну від Росії Індію та Китай в G7 ніколи не запрошували.



Російський політик та дипломат Костянтин Косачов

Зазначимо, що 20 серпня Дональд Трамп вкотре публічно підтримав ідею повернення Росії до G8. У переддень, 19 серпня, Макрон приймав у своїй заміській резиденції Путіна та у розмові торкався й цього питання. Тоді французькі ЗМІ писали про "потепління відносин" Франції та Росії.

Крім цього, напередодні у CNN повідомили, що Трамп і Макрон домовилися запросити російського лідера Володимира Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворюватиме саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки".

G7 та G8: що відомо про міжнародний клуб?

"Велика сімка" (Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія) сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 (за участю представників Європейської комісії) обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.

Після руйнування СРСР Росію з 1991 року допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача, і так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").

У 2014 через військову агресію Росії щодо України держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.