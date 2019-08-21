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      Меркель і Джонсон виступили проти повернення Росії до G8

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      Джонсон і Меркель: Росія не виконала вимог, щоб повернутися до G8
      Джонсон і Меркель: Росія не виконала вимог, щоб повернутися до G8 / dw.com

      Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсонта канцлерка Німеччини Ангела Меркель зійшлись на думці, що Росії рано повертатися до "Великої вісімки". На думку голів британського та німецького уряду, Росія поки не виконала усіх необхідних умов.

      Зокрема, Борис Джонсон пригадав участь Росії в отруєнні Скрипалів, війну з Україною та російські провокації в інших країнах, повідомляє "Інтерфакс".

      Це варто знати: Росія хоче бачити у G7 ще три країни

      "Умови для повернення Росії до G8 досі не можуть вважатися виконаними", – наголосив прем'єр-міністр Великобританії.

      Зі свого боку Ангела Меркель підкрелила, що поки "немає достатнього успіху" для того, щоб умови виключення Росії з "Великої вівсімки" можна було відмінити.

      Як та чому G8 стала G7?"Велика сімка" (Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія) сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 (за участю представників Європейської комісії) обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.

      Після руйнування СРСР Росію з 1991 року допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача, і так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7 1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").

      У 2014 через військову агресію Росії щодо України держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Велика сімка Ангела Меркель Великобританія
      Джерело: 24 канал
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