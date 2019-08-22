Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Он отметил, что именно возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождениe политзаключенных и украинских моряков будет серьезным сигналом о готовности России вернуться к G8.

На своей странице в Facebook украинский президент также отметил, что "с марта 2014 после временного прекращения участия России в G8 ничего не изменилось. Украинский Крым дальнейшем оккупирован, украинский Донбасс сих пор страдает от войны".

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Кроме того Зеленский выразил благодарность тем странам, которые продолжают поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Стоит отметить, что правительство Германии выступило против возвращения России к формату стран G8. Против этого высказалась и Великобритания.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что непременно поддержал бы возвращение России в "Большую восьмерку".

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что такой шаг возможен только после урегулирования конфликта с Украиной.

Как и почему G8 стала G7?"Большая семерка" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 (с участием представителей Европейской комиссии) обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.



После разрушения СССР Россию с 1991 года допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя, и так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7 1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ( "Большая восьмерка").



В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины государства "Большой восьмерки" в Сочи, отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года.