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      Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины

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      Возвращение России в Большую восьмерку – причины и что это значит для Украины
      Почему Трамп и Макрон хотят вернуть Путина в "Большую восьмерку"? / 24 канал

      Решение Трампа и Макрона снова пригласить Путина в G8 вызвало беспокойство в Украине. Почему США и Франция хотят вернуть Россию в круг сильных государств мира и что это значит для Украины, – далее в материале 24 канала.

      Почему Россию исключили из "Большой восьмерки"

      Россию включили в "Большую семерку", куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в 1997 году. Как пишет журналист Гоша Тихий, это было подарком и жестом доброй воли мировых лидеров. Хотя, по его убеждению, Россия по определению не должна быть в этом клубе. В "Большую семерку" входят самые цивилизованные страны мира, согласно пунктам в мировом рейтинге размера экономик. Российская сырьевая экономика 18-я в мире по размеру, с ВВП меньше чем у штата Нью-Йорк.

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      Велика сімка
      Россию исключили из G8 за аннексию Крыма в 2014 году/ Фото Getty

      После аннексии Крыма 24 марта 2014 года Россию формально исключили из списка G8.

      Впрочем, как сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве США, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 августа решили пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Инициатором идеи, будто бы, был Макрон, а Трамп – поддержал.

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      Другие источники издания говорят, что именно Макрон препятствует намерениям Трампа вернуть Путина в формат G8. Этот вопрос Трамп хочет обсудить на встрече с лидерами G7, которая пройдет 24-26 августа во Франции.

      Почему США и Франция хотят вернуть Россию в G8?

      Эксперты убеждены: Трамп, Макрон и Европа в целом не хотят проводить жесткую линию в отношении Путина. И хотят снова сделать Россию "рукопожатной".

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      По словам сопредседателя ГИ "Правое дело" Дмитрия Снегирева, Европа заинтересована в окончании войны на востоке Украины. Политолог Сергей Постоловский замечает, по прошествию пяти лет после исключения России из G8 Путин не пошел ни на какие-либо уступки по всем геополитическим конфликтам, где инициатором и активным участником является РФ. И не имеет таких намерений. Поэтому Трамп и Макрон хотят пригласить Путина в G7. К тому же, замечает Постоловский, Путин во время недавней встречи с Макроном заявил, что готов встретиться в "нормандской формате", но сначала Украина должна предоставить Донбассу особый статус.

      Решение Макрона и Трампа пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году говорит о том, что Россия остается важным игроком на мировой арене. Это игра Запада на умиротворение России. То есть никто не хочет воевать за Украину с Россией,
      считает Сергей Постоловский.

      Трамп Макрон Велика вісімка
      Макрон и Трамп не хотят воевать с Путиным за Украину? / Фото Getty

      Дмитрий Снегирев добавляет: Трампу это нужно, поскольку в США начинается президентская кампания. И президенту США, который баллотируется на второй срок, нужны победы на внешней арене. В первую очередь – прекращение войны в Украине. Потому что Трампу не удалось заблокировать строительство невыгодного для США газопровода "Северный поток-2" или расширить "Нормандский формат". Поэтому Трамп хочет вернуть Россию в G8. Таким образом президент США сохраняет хорошую мину при плохой игре.

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      Что означает для Украины возвращение России в G8?

      Дмитрий Снегирев подчеркивает: Запад потребует от Украины беспрекословного выполнения политической части минских соглашений: предоставление Донбассу особого статуса (фактическая федерализация Украины), амнистия боевиков, проведение местных выборов. США и Францию ​​с высокой вероятностью поддержит и Германия, которая давно продвигает так называемую формулу Штайнмайера (экс-глава министерства иностранных дел ФРГ – "24"). Сценарий предполагает уступки со стороны России в плане безопасности, должны идти параллельно с выполнением Украиной политической части минских соглашений. Украина, как известно, настаивает сначала на выполнении части по безопасности.

      Бывший народный депутат Борислав Береза ​​отмечает: это очень тревожная ситуация. Если Россию пригласят к G8, это будет означать:

      1. При отсутствии каких-либо изменений российской позиции по Крыму и деоккупации Донбасса Запад проявляет мягкость в отношении РФ.

      2. Это говорит об ослаблении украинской позиции на международной арене и о возможной потере субъектности в переговорных процессах. Ведь после введения санкций против России и изгнания ее из многих международных организаций сейчас происходит откат без каких-либо видимых на то причин.

      війна на Донбасі Зеленський Путін
      Президенту Зеленскому нужно сформировать четкий план завершения войны на Донбассе/ Фото ОПУ

      В то же время наблюдатели отмечают: пока неизвестно, вернут ли Россию в G8.

      В США с такой позицией Трампа не согласятся и демократы, и республиканцы. Будет внутреннее противодействие реализации этим планам Трампа. Потому что американский истеблишмент воспримет ситуацию как уступки России. Демократы это используют как элемент предвыборной кампании и для обвинения Трампа в пророссийских взглядах,
      убежден Дмитрий Снегирев.

      Сергей Постоловский отмечает: в вопросе возвращения России в G8 – Украина один из элементов. Есть конфликт Запада с Россией по Арктике, Сирии, Венесуэле. Но Украина с точки зрения европейской безопасности является важнейшим вопросом. Поэтому США и Франция дают России время до 2020 года, чтобы Кремль урегулировал вопрос с Украиной. По его словам, Украине сейчас на дипломатическом уровне нужно предоставлять конкретные аргументы. К примеру, что после возвращении России в ПАСЕ права человека в РФ и дальше нарушаются. Особенно во время последних массовых протестов в Москве.

      Киеву нужно сотрудничать с Великобританией (Лондон считает, что необходимо пересмотреть возвращение России в ПАСЕ из-за задержания и избиения демонстрантов в Москве – "24"). С конгрессом и сенатом США. Возможно, с Китаем, которому Украине есть что предложить, особенно с точки зрения инвестиций. Плюс говорить с большими друзьями Украины – странами Балтии. Чтобы они в ЕС влияли на решение Франции и Германии в отношении России,
      подчеркивает Сергей Постоловский.

      Возможно возвращение России в "Большую восьмерку", даже если этого и не произойдет – серьезный сигнал для Украины и новой власти в частности. Нужно выработать четкую стратегию по решению конфликта на востоке Украины, возвращению Крыма, очертить красные линии, которые наша страна не переступит. На международных переговорах жестко отстаивать национальные интересы Украины. Запад должен понять, что российская политика – угроза всему цивилизованному миру. И политика умиротворения приведет к противоположному результату.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Минские договоренности Война на Донбассе Публикации большая семерка Владимир Путин Статьи Дональд Трамп Эммануэль Макрон
      Источник: 24 канал
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