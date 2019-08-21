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      Похороны санкций, – Бессмертный раскритиковал Макрона за разговор с Путиным

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      Бессмертный раскритиковал Макрона за разговор с Путиным
      Бессмертный раскритиковал Макрона за разговор с Путиным / Фото з Facebook

      Президент Франции Эммануэль Макрон старается понравиться лидеру России Владимиру Путину, и это опасно для Украины. Его поведение выглядит как "похороны санкций", введенных против Кремля за агрессивную политику в отношении Украины.

      Такое мнение высказал бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный, комментируя встречу Путина и Макрона во Франции.

      Важно: Альтернативы "нормандскому формату" нет, – Путин во Франции с оптимизмом заговорил об Украине

      Знаете, какое у меня впечатление после просмотра встречи Президента Франции и Президента РФ? Путин – это президент вселенной, об этом кричали все его манеры и поведение. Президент Макрон – "говорящая голова", которая очень хотела понравиться. Выступление Макрона – это похороны санкций,
      – объяснил Бессмертный.

      Так, Бессмертный объяснил, что Макрон идет на сближение с Россией, поскольку претендует на лидерство в Европе. В частности, Париж увеличивает товарооборот с Москвой и прилагает ее к решению своих проблем в Африке.

      "Во время встречи было 10 минут, где звучало "Зеленский". Звучала фраза о возвращении России в G8 в зависимости от решения украинского кризиса. Не война, а украинский кризис", – сказал он.

      Важно: Макрон думает над тем, чтобы снять санкции с России: встреча Путина с президентом Франции

      Однако, дипломат убежден, что такую позицию западных лидеров можно понять, ведь их правительственное большинство и оппозиция направлены взглядом на Россию. Поэтому, команда украинского президента Зеленского должна выработать сильное направление внешнеполитической деятельности, чтобы противостоять России.

      Украина имеет где-то полгода, не больше. У нас есть полгода существования санкций и необходимости серьезных тактических шагов в дипломатическом плане в Европе, пока ситуацию еще можно исправить. Мы должны за это время организовать целую армию дипломатов, которые будут реализовывать внешнюю политику,
      – подытожил Бессмертный.

      О чем говорили Макрон и Путин во время встречи? Встреча Путина и Макрона состоялась 19 августа во Франции. Они обсуждали Украину и заявили о необходимости новой встречи в "нормандском формате" уже в ближайшее время. Саммиту должны предшествовать конкретные предварительные договоренности, чтобы он имел практическое значение.

      Макрон также заявил об оптимизме по решению ситуации на Донбассе после его контактов с новоизбранным украинским президентом Владимиром Зеленским.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Владимир Путин Эммануэль Макрон Новости Франции Санкции Роман Бессмертный
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