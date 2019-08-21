Похороны санкций, – Бессмертный раскритиковал Макрона за разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон старается понравиться лидеру России Владимиру Путину, и это опасно для Украины. Его поведение выглядит как "похороны санкций", введенных против Кремля за агрессивную политику в отношении Украины.

Такое мнение высказал бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный, комментируя встречу Путина и Макрона во Франции.

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Знаете, какое у меня впечатление после просмотра встречи Президента Франции и Президента РФ? Путин – это президент вселенной, об этом кричали все его манеры и поведение. Президент Макрон – "говорящая голова", которая очень хотела понравиться. Выступление Макрона – это похороны санкций,

– объяснил Бессмертный.

Так, Бессмертный объяснил, что Макрон идет на сближение с Россией, поскольку претендует на лидерство в Европе. В частности, Париж увеличивает товарооборот с Москвой и прилагает ее к решению своих проблем в Африке.

"Во время встречи было 10 минут, где звучало "Зеленский". Звучала фраза о возвращении России в G8 в зависимости от решения украинского кризиса. Не война, а украинский кризис", – сказал он.

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Однако, дипломат убежден, что такую позицию западных лидеров можно понять, ведь их правительственное большинство и оппозиция направлены взглядом на Россию. Поэтому, команда украинского президента Зеленского должна выработать сильное направление внешнеполитической деятельности, чтобы противостоять России.

Украина имеет где-то полгода, не больше. У нас есть полгода существования санкций и необходимости серьезных тактических шагов в дипломатическом плане в Европе, пока ситуацию еще можно исправить. Мы должны за это время организовать целую армию дипломатов, которые будут реализовывать внешнюю политику,

– подытожил Бессмертный.

О чем говорили Макрон и Путин во время встречи? Встреча Путина и Макрона состоялась 19 августа во Франции. Они обсуждали Украину и заявили о необходимости новой встречи в "нормандском формате" уже в ближайшее время. Саммиту должны предшествовать конкретные предварительные договоренности, чтобы он имел практическое значение.



Макрон также заявил об оптимизме по решению ситуации на Донбассе после его контактов с новоизбранным украинским президентом Владимиром Зеленским.