Похорон санкцій, – Безсмертний розкритикував Макрона за розмову з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон намагається сподобатись лідеру Росії Володимиру Путіну, і це небезпечно для України. Його поведінка виглядає як "поховання санкцій", введених проти Кремля за агресивну антиукраїнську політику.

Таку думку висловив колишній представник України на переговорах в Мінську Роман Безсмертний, коментуючи зустріч Путіна і Макрона у Франції.

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Знаєте, яке в мене враження після перегляду зустрічі Президента Франції і Президента РФ? Путін – це президент всесвіту, про це кричали всі його манери і поведінка. Президент Макрон – "говоряща голова", яка дуже хотіла сподобатись. Виступ Макрона – це похорон санкцій,

– пояснив Безсмертний.

Так, Безсмертний пояснив, що Макрон йде на зближення з Росією, оскільки претендує на лідерство в Європі. Зокрема, Париж збільшує товарообіг з Москвою та долучає її до вирішення своїх проблем в Африці.

"Під час зустрічі було 10 хвилин, де звучало "Зеленський". Звучала фраза про повернення Росії в G8 в залежності від вирішення української кризи. Не війна, а українська криза", – сказав він.

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Проте, дипломат переконаний, що таку позицію західних лідерів можна зрозуміти, адже їх урядова більшість і опозиція спрямовані поглядом на Росію. Тому, команда українського президента Зеленського має виробити сильніший напрямок зовнішньополітичної діяльності, аби протистояти Росії.

Україна має десь півроку, не більше. У нас є півроку існування санкцій і необхідності серйозних тактичних кроків в дипломатичному плані в Європі, поки ситуацію ще можна виправити. Ми повинні за цей час організувати цілу армію дипломатів, які будуть реалізовувати зовнішню політику,

– підсумував Безсмертний.

Про що говорили Макрон і Путін під час зустрічі? Зустріч Путіна і Макрона відбулася 19 серпня у Франції. Вони обговорювали Україну та заявили про необхідність нової зустрічі в "нормандському форматі" вже найближчим часом. Саміту мають передувати конкретні попередні домовленості, щоб він мав практичне значення.



Макрон також заявив про оптимізм щодо вирішення ситуації на Донбасі після його контактів з новообраним українським президентом Володимиром Зеленським.