Каким способом Россия перебрасывает на Донбасс оружие и технику: данные разведки

Российские оккупанты активно перевозят военную технику и боеприпасы на временно оккупированный Донбасс с помощью железной дороги. Сейчас в регионе сконцентрированы российские запасы, которые помогут врагу вести войну в течении 14 дней.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал спецпроекту "Донбасс.Реалии", что основные запасы боеприпасов сосредоточены на территории оккупированных районов Донетчины и Луганщины в 1 и 2 армейских корпусах вооруженных сил РФ.

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Именно железной дорогой завозятся боеприпасы, которые затем используются в повседневной, боевой деятельности, и во время боевых действий. Количество военных грузов несколько уменьшилось. Это прежде всего связано с тем, что нет активных боевых действий,

– пояснил Скибицкий.

Наблюдатели ОБСЕ также постоянно фиксируют колонны техники и российские грузовики, которые ночью идут в обход пунктов пропуска. Так, в ночь на 22 июля беспилотник миссии обнаружил колонну из восьми грузовиков, стоявших у лесополосы в 2 километрах от населенного пункта Степное Донецкой области.

Кроме того, российские разведывательные самолеты систематически мониторят территорию Украины.

"С начала этого года мы зафиксировали более 70 случаев, когда применялись самолеты-разведчики, прежде всего Су-24МР и Ил-20, которые осуществляли разведку нашей территории. А в отдельных случаях приближение к нашей государственной границы составляло 15 километров. Противник, по сути, видит и может вести разведывательную деятельность в отношении группировки наших войск", – добавил Скибицкий.

Какие силы держит Россия на границе с Украиной?Россия удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. У них на вооружении есть гаубицы, противотанковые пушки, "Грады" и танки. Все это время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.



В общем вдоль государственной границы Украины в Ростовской области РФ размещено более 25 батальонных тактических групп и активно формируется 150-я мотострелковая дивизия.



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