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      Возвращение РФ в ПАСЕ следует пересмотреть после протестов в Москве, – глава делегации

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      Возвращение РФ в ПАСЕ следует пересмотреть из-за протестов в Москве
      Возвращение РФ в ПАСЕ следует пересмотреть из-за протестов в Москве / Коллаж 24 канала

      Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл отметил, что необходимо пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы из-за протестов, в том числе задержания и избиения демонстрантов в Москве.

      Соответствующее заявление депутата выложил в своем Facebook постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

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      "Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании продолжило сопротивляться восстановлению прав российской делегации и поддержала сохранение санкций до такого времени, когда РФ будет намереваться и будет способна соблюдать положения Конвенции", – сказал Гейл.

      Всего несколько недель назад ПАСЕ проголосовала за восстановление прав Федерации, но уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре и нам нужно будет вернуться к нему, когда ПАСЕ соберется на последнее пленарное заседание в начале октября. Картины, которые мы наблюдали (в Москве – 24 канал), являются недопустимыми и неслыханными,
      – подчеркнул он.

      Дипломат добавил, что крайне недопустима в любом цивилизованном обществе жестокость, с которой дубинками бьют люди, которые могут не быть обычными офицерами полиции.

      Что известно о протестах в Москве?

      • В Москве прошли акции протеста за честные выборы 14, 20 и 27 июля. В частности, 27 июля правоохранители задержали 1127 человек. 3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители российской столицы вышли на очередной протест. На этот раз задержанных не меньше – 1001 человек, среди них – 50 несовершеннолетних.

      Почему люди протестуют? Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу. Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты, однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по различным надуманным причинам.

      Фото и видео протестов в Москве 3 августа – смотрите здесь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты Новости России Москва Великобритания ПАСЕ
      Источник: 24 канал
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