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      "Действуют мягко": в Москве задержали россиянина, нахваливавшего действия полицейских – видео

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      Задержание протестующих в Москве
      Задержание протестующих в Москве / euronews.com

      Мужчина комментировал действия силовиков во время акции протеста в Москве. Делал он это в прямом эфире одного из российских телеканалов. Так, россиянин называл действия правоохранителей "мягкими", однако сразу после этих слов и самого мужчину забрали полицейские.

      К слову, он оказался кандидатом в муниципальные депутаты Москвы от ЛДПР. Зовут мужчину Валерий Булдыгин. Кадры опубликовал российский оппозиционный телеканал "Дождь".

      Актуально: Чтобы были перед глазами: в России протестующих будут фиксировать на специальных сайтах

      На мой взгляд, действия сотрудников полиции достаточно мягкие, не как было в прошлом. Я вижу, что они пугают, забирают по одному, чтобы другие испугались и просто ушли,
      – пояснил Булдыгин журналистам в прямом эфире.

      Он хотел что-то сказать, но его обступил отряд силовиков. Правоохранители взяли Булдыгина под руки и вывели из кадра.

      "Молодой человек, давайте, пойдем с нами", – сказал один из полицейских.

      Как задерживали россиянина смотрите в видео:

      Что известно о протестах в Москве?

      3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители российской столицы вышли на очередной протест, люди выступают за честные выборы.

      Это уже не первая подавленная акция протеста за честные выборы в Москве. До этого были митинги 14, 20 и 27 июля. Так, 27 июля правоохранители задержали 1127 человек. На этот раз задержанных не меньше – 1001 человек, среди них – 50 несовершеннолетних.

      Почему люди протестуют?

      Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу.

      Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты, однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по различным надуманным причинам.

      К теме: Акцию протеста в Москве подавляет экс-полковник "Беркута" Сергей Кусюк: видео

      Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных и "мертвые души" – фамилии людей, которые уже умерли.

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      Теги: Новости политики Протесты Новости России Москва
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