"Действуют мягко": в Москве задержали россиянина, нахваливавшего действия полицейских – видео

Мужчина комментировал действия силовиков во время акции протеста в Москве. Делал он это в прямом эфире одного из российских телеканалов. Так, россиянин называл действия правоохранителей "мягкими", однако сразу после этих слов и самого мужчину забрали полицейские.

К слову, он оказался кандидатом в муниципальные депутаты Москвы от ЛДПР. Зовут мужчину Валерий Булдыгин. Кадры опубликовал российский оппозиционный телеканал "Дождь".

Актуально: Чтобы были перед глазами: в России протестующих будут фиксировать на специальных сайтах

На мой взгляд, действия сотрудников полиции достаточно мягкие, не как было в прошлом. Я вижу, что они пугают, забирают по одному, чтобы другие испугались и просто ушли,

– пояснил Булдыгин журналистам в прямом эфире.

Он хотел что-то сказать, но его обступил отряд силовиков. Правоохранители взяли Булдыгина под руки и вывели из кадра.

"Молодой человек, давайте, пойдем с нами", – сказал один из полицейских.

Как задерживали россиянина смотрите в видео:

Что известно о протестах в Москве?

3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители российской столицы вышли на очередной протест, люди выступают за честные выборы.

Это уже не первая подавленная акция протеста за честные выборы в Москве. До этого были митинги 14, 20 и 27 июля. Так, 27 июля правоохранители задержали 1127 человек. На этот раз задержанных не меньше – 1001 человек, среди них – 50 несовершеннолетних.

Почему люди протестуют?

Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу.

Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты, однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по различным надуманным причинам.

К теме: Акцию протеста в Москве подавляет экс-полковник "Беркута" Сергей Кусюк: видео

Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных и "мертвые души" – фамилии людей, которые уже умерли.