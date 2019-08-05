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      "Поліція діє м’яко": у Москві затримали росіянина, яких нахвалював дії правоохоронців – відео

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      Затримання протестувальників у Москві
      Затримання протестувальників у Москві / euronews.com

      Чоловік коментував дії силовиків під час акції протесту у Москві. Робив він це у прямому ефірі одного з російських телеканалів. Так, росіянин називав дії правоохоронців "м’якими", проте відразу після цих слів і самого чоловіка забрали поліцейські.

      До слова, він виявився кандидатом у муніципальні депутати Москви від ЛДПР. Звати чоловіка Валерій Булдигін. Кадри опублікував російський опозиційний телеканал "Дождь".

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      На мій погляд, дії співробітників поліції досить м'які, не як було у минулому. Я бачу, що вони лякають, забирають по одному, щоб інші злякалися й просто пішли,
      – пояснив Булдигін журналістам у прямому ефірі.

      Він хотів ще щось сказати, проте його обступив загін силовиків. Правоохоронці взяли Булдигіна під руки і вивели з кадру.

      "Юначе, давайте, ходімо з нами", – сказав один із поліцейських.

      Як затримували росіянина дивіться у відео:

      Що відомо про протести у Москві?

      3 серпня російські опозиціонери та небайдужі жителі російської столиці вийшли на черговий протест, люди виступають за чесні вибори.

      Це вже не перша придушена акція протесту за чесні вибори в Москві. До цього були мітинги 14, 20 та 27 липня. Так, 27 липня правоохоронці затримали 1127 осіб. Цього разу затриманих не менше – 1001 особу, серед них – 50 неповнолітніх.

      Чому люди протестують?

      Мітингарі зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи.

      Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати, проте виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції з різних надуманих причин.

      До теми: Акцію протесту в Москві придушує екс-полковник "Беркута" Сергій Кусюк: відео

      Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.

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      Теги: Новини політики Протести Новини Росії Москва
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