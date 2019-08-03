Акцію протесту в Москві придушує екс-полковник "Беркута" Сергій Кусюк: відео

Силовиками на акції протесту в Москві, де б'ють та затримують сотні людей, керує колишній заступник командира "Беркута" Кусюк. У 2014 він брав участь у придушенні протестів на Майдані в Україні.

З'явилося відео, як екс-беркутівець Сергій Кусюк керує затриманнями активістів поряд зі своїм автозаком. В Україні він перебуває у розшуку за можливу причетність до злочинів на Майдані.

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Після Революції Гідності Кусюк втік до Росії. Там він почав служити в Росгвардії та неодноразово був помічений на антикорупційних мітингах, які в РФ нещадно придушують.

Генпрокуратура вважає, що бійці "Беркута" причетні до вбивства щонайменше 39 протестувальників на вулиці Інститутській у Києві, а тому щодо всіх бійців цієї роти розпочалось слідство. Проте, Кусюка схопити так і не вдалося. У Росії він отримав громадянство, тому влада категорично відмовилася видати його Україні.

Окрім цього, російське громадянство отримав і колишній заступник командира полку київського "Беркута" Дмитро Садовник, якого також підозрюють у розстрілі активістів.

Екс-беркутівець Сергій Косюк придушує мітинги 3 серпня у Москві: відео.