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      Акцію протесту в Москві придушує екс-полковник "Беркута" Сергій Кусюк: відео

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      Сергій Кусюк
      Сергій Кусюк / The Insider

      Силовиками на акції протесту в Москві, де б'ють та затримують сотні людей, керує колишній заступник командира "Беркута" Кусюк. У 2014 він брав участь у придушенні протестів на Майдані в Україні.

      З'явилося відео, як екс-беркутівець Сергій Кусюк керує затриманнями активістів поряд зі своїм автозаком. В Україні він перебуває у розшуку за можливу причетність до злочинів на Майдані. 

      До теми: Російський ОМОН на якусь частину і є український "Беркут"

      Після Революції Гідності Кусюк втік до Росії. Там він почав служити в Росгвардії та неодноразово був помічений на антикорупційних мітингах, які в РФ нещадно придушують.

      Генпрокуратура вважає, що бійці "Беркута" причетні до вбивства щонайменше 39 протестувальників на вулиці Інститутській у Києві, а тому щодо всіх бійців цієї роти розпочалось слідство. Проте, Кусюка схопити так і не вдалося. У Росії він отримав громадянство, тому влада категорично відмовилася видати його Україні.

      Окрім цього, російське громадянство отримав і колишній заступник командира полку київського "Беркута" Дмитро Садовник, якого також підозрюють у розстрілі активістів.

      Екс-беркутівець Сергій Косюк придушує мітинги 3 серпня у Москві: відео.

       

      Що відомо про протести в Москві 3 серпня?Тисячі людей вийшли на вулиці за чесні вибори у Москві. Мітингарі зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи.

      Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати, проте виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції з різних надуманих причин.

      Росгвардія жорстко придушила цю акцію протесту, затримуючи сотні людей. Не рідкими були випадки насильства над активістами.

      Зазначимо, що це вже не перша придушена акція протесту за чесні вибори в Москві. До цього були мітинги 14, 20 та 27 липня.

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Протести Новини Росії Москва Беркут
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