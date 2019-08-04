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      Щоб були перед очима: у Росії протестувальників фіксуватимуть на спеціальних сайтах

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      У Росії створили сайт з особистими даними учасників акції 27 липня у Москві
      У Росії створили сайт з особистими даними учасників акції 27 липня у Москві / Getty Images

      У Росії створили сайт з персональними даними учасників масштабної неузгодженої акції протесту, що відбулась 27 липня у Москві. Невдовзі там має з’явитись інформація про нові протести 3 липня.

      Хто створив сайт – невідомо, а назвали його ugolovka.info. Там публікують імена учасників мітингів "За чесні вибори", їхні фото та посилання на сторінки у соціальних мережах.

      Останні новини: У Москві вибухнули нові протести: стягнули силовиків, є затримані – фото та відео

      Анонімні телеграм-канали повідомляють, що такі публікації продовжуватимуться. На черзі – учасники акцій у Москві та Санкт-Петербурзі, що відбулись 3 липня. Інформацію про учасників акцій протесту, ймовірно, збирають за допомогою камер зовнішнього спостереження.


      У Росії створили сайт із даними протестувальників/ Скрнішот 

      Це не вперше. Такі проекти виникали і раніше. Наприклад, у 2017 році невідомі створили сайт Je Suis Maidan, де зібрали фотографії учасників мітингу проти корупції, організованого опозиціонером Олексієм Навальним. Зараз він не працює.


      Там публікують фото і посилання на сторінки у соцмережах/ Скрнішот
       

      Анонімні телеграм-канали називають сайт ugolovka.info відповіддю проекту "Сканер". Той фіксував співробітників спецслужб, які брали участь у розгоні мітингу "За чесні вибори".

      Що відомо про протести у Москві?

      Їхня причина – скандал із виборами до Москдуми. Влада Росії кидає на акції величезну кількість силовики, на кожній із них відбуваються масові жорстокі затримання протестувальників. Зокрема, 27 липня затримали 1127 осіб. Поліція жорстко зачищала центральні вулиці російської столиці від активістів. В декого поламані ноги, у багатьох – розбиті голови. Чергова неузгоджена із тамтешньою владою акція відбулась 3 липня. 

      Чому виник скандал з виборами до Московської міської думи?Кандидатами на вибори до Московської міськдуми реєструвались одразу декілька опозиційних кандидатів. Зокрема, юристка "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь, член партії "Яблуко" Сергій Мітрохін, актор Андрій Соловйов, екс-футболіст Дмитро Буликін та музикант Сергій Троїцький.

      Однак виборчком допустив до виборів лише кандидатів від парламентських "Комуністичної партії", ЛДПР та партії "Справедлива Росія". Любов Соболь розповіла, що для того, аби не допустити її до виборів, комісія визнала недійною майже 15% на її підтримку як кандидата. При цьому допустимим максимумом є 10%.

      Що цікаво, згідно з російським законодавством, кандидатам від парламентських партій не потрібно збирати підписи для реєстрації.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Протести Москва
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