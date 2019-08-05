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      Повернення РФ до ПАРЄ варто переглянути після протестів у Москві, – глава британської делегації

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      Повернення РФ до ПАРЄ варто переглянути через протести у Москві
      Повернення РФ до ПАРЄ варто переглянути через протести у Москві / Колаж 24 каналу

      Глава британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл наголосив на тому, що необхідно переглянути повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи через масові протести, зокрема затримання та побиття демонстрантів у Москві.

      Відповідну заяву депутата виклав у своєму Facebook постійний представник Великої Британії у Раді Європи Крістофер Івон.

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      "Російська Федерація порушує Конвенцію про права людини, і реакція на мирні демонстрації чітко показує, чому переважна більшість членів делегації парламенту Великої Британії продовжила чинити опір відновленню прав російській делегації та підтримала збереження санкцій до такого часу, як РФ матиме намір і буде здатною дотримуватися положень Конвенції", – сказав Гейл.

      Лише кілька тижнів тому ПАРЄ проголосувала за відновлення прав Федерації, але вже зрозуміло, що Росія не має наміру виконувати свої зобов'язання і підкорятися стандартам ПАРЄ. Я сподіваюся, що Комітет міністрів розгляне це питання у вересні і нам потрібно буде повернутися до нього, коли ПАРЄ збереться на останнє пленарне засідання на початку жовтня. Картини, які ми спостерігали (у Москві, – 24 канал), є неприпустимими й нечуваними,
      – підкреслив він.

      Дипломат додав, що вкрай неприпустима у будь-якому цивілізованому суспільстві жорстокість, з якою кийками б'ють люди, які можуть не бути звичайними офіцерами поліції.

      Що відомо про протести у Москві?

      • У Москві пройшли акції протесту за чесні вибори 14, 20 та 27 липня. Зокрема, 27 липня правоохоронці затримали 1127 осіб. 3 серпня російські опозиціонери та небайдужі жителі російської столиці вийшли на черговий протестЦього разу затриманих не менше – 1001 особа, серед них – 50 неповнолітніх.

      Чому люди протестують? Мітингарі зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи. Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати, проте виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції з різних надуманих причин.

      Фото та відео з протестів у Москві 3 серпня – дивіться тут.

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      Теги: Новини України Новини політики Москва Новини Росії Великобританія ПАРЄ Протести
      Джерело: 24 канал
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