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      Зеленський: Росія повинна засвідчити свою готовність повернутися до G8

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський відзначив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Він наголосив, що саме повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків буде серйозним сигналом про готовність Росії повернутися до G8.

      На своїй сторінці у Facebook український президент також зазначив, що "з березня 2014 року після тимчасового припинення участі Росії у G8 нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас досі страждає від війни".

      Читайте також: Повернення Росії до G8: про причини пропозиції і що це означає для України

      Крім того Зеленський висловив подяку тим країнам, які продовжують підтримувати Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету.

      Варто зазначити, що уряд Німеччини виступив проти повернення Росії до формату країн G8. Проти цього також висловилася і Великобританія.

      Американський президент Дональд Трамп заявив, що безперечно підтримав би повернення Росії у "Велику вісімку".

      У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що такий крок можливий лише після врегулювання конфлікту з Україною.

      Як та чому G8 стала G7?"Велика сімка" (Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія) сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 (за участю представників Європейської комісії) обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.

      Після руйнування СРСР Росію з 1991 року допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача, і так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7 1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").

      У 2014 через військову агресію Росії щодо України держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.

      blog_ava
      Жінка, яку разом з донькою хотіли вбити під Києвом, раніше замовила побиття свого чоловіка
      21 серпня
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Велика сімка Новини Росії Війна на Донбасі Анексія Криму Українці в полоні РФ
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