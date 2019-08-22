Зеленський: Росія повинна засвідчити свою готовність повернутися до G8

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Він наголосив, що саме повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків буде серйозним сигналом про готовність Росії повернутися до G8.

На своїй сторінці у Facebook український президент також зазначив, що "з березня 2014 року після тимчасового припинення участі Росії у G8 нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас досі страждає від війни".

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Крім того Зеленський висловив подяку тим країнам, які продовжують підтримувати Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету.

Варто зазначити, що уряд Німеччини виступив проти повернення Росії до формату країн G8. Проти цього також висловилася і Великобританія.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що безперечно підтримав би повернення Росії у "Велику вісімку".

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що такий крок можливий лише після врегулювання конфлікту з Україною.

Як та чому G8 стала G7?"Велика сімка" (Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія) сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 (за участю представників Європейської комісії) обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.



Після руйнування СРСР Росію з 1991 року допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача, і так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7 1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").



У 2014 через військову агресію Росії щодо України держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.