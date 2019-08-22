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      Возвращение России в состав G8: что говорят мировые лидеры

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      Лидеры стран "Большой семерки"
      Лидеры стран "Большой семерки" / The Business Insider

      Страны-члены "Большой семерки", как положительно, так и негативно относятся к возвращению России. Поддерживают это пока только Франция и США, и даже лидеры этих стран Эммануэль Макрон и Дональд Трамп договорились пригласить Кремль в состав G8 уже в 2020 году. Британия и Германия категорически выступают против.

      Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию могут вернуть в состав самых развитых стран – так называемой "Большой восьмерки". По его словам, все будет зависеть от того, как Кремль будет реанимировать свои взаимоотношения с ЕС.

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      Эту инициативу поддержал хозяин Белого дома Дональд Трамп. По его словам, было бы уместно иметь Россию в этой группе. И, если кто-то шагнет в эту сторону, он определенно его поддержит.

      Президент Путин абсолютно перехитрил президента Обаму относительно Крыма и других вещей, пересек красную линию. Он обошел его. Он этим жил – обыгрывал президента Обаму. Честно говоря, за это Обама расстроился и исключил Путина из того, что тогда было Большой восьмеркой, а теперь – Большая семерка,
      – отметил президент США.

      Кроме того, американские СМИ пишут, что Трамп пообщался по телефону с Макроном, и лидеры США и Франции согласились пригласить Россию в состав G8 в следующем году. Однако политики не обсуждали уступки со стороны России, и Трамп собирается вынести эту тему на рассмотрение во время саммита G7, который пройдет с 24 по 26 августа во Франции.

      Макрон, со своей стороны, считает, что восстановление России в клубе без каких-либо условий будет признанием слабости G7, передает международная версия "Радио Свобода".

      "Это было бы стратегической ошибкой для нас и образованием эпохи безнаказанности. Это бы означало, что семь стран, которые пять лет назад приняли решение исключить Россию, признают неэффективность этого решения", — заявил французский лидер.

      В то же время он подчеркнул, Россия сможет вернуться лишь в случае шагов в сторону Украины, в частности на основе минских договоренностей.

      Хотя Франция и США поддерживают возвращение России в состав "Большой восьмерки", противоположного мнения придерживаются Германия и Великобритания. Так, немецкий канцлер Ангела Меркель и британский премьер Борис Джонсон считают, что России еще рано возвращаться в "большую восьмерку".

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      По словам Меркель, пока "нет достаточного успеха" для того, чтобы условия исключения России из "Большой восьмерки" можно было отменить. А Джонсон заявил, что условия для возвращения России в G8 до сих пор не могут считаться выполненными.

      Также категорически против выступил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Как отметил политик, правительство Германии будет готово начать обсуждение о включении России в состав "Большой восьмерки" только в случае изменений по урегулированию ситуации в Украине.

      Что такое "Большая семерка" и почему оттуда исключили Россию?
      "Большая семерка" или G7 – это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран с участием Европейской комиссии, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.

      С 1997-го до 2014 года сюда входила и Россия, поэтому группа работала как "Большая восьмерка" (G8). До этого Россию также допускали к встречам лидеров развитых стран, правда на условиях слушателя.

      Исключили Россию из состава клуба в 2014 году из-за агрессии Кремля в отношении Украины, в частности оккупации Крыма и войны на Донбассе. Более того, в том же 2014-м другие страны-члены тогда еще "Большой восьмерки" решили отменить саммит, который должен был проходить в Сочи,  аналогичную встречу уже в формате "Большой семерки" они провели в Брюсселе.

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      Теги: Новости политики Новости США Новости России Дональд Трамп Великобритания Новости Франции Эммануэль Макрон большая семерка Ангела Меркель Борис Джонсон
      Источник: 24 канал
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