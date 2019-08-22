Повернення Росії до складу G8: що говорять світові лідери

Країни-члени "Великої сімки", як позитивно, так і негативно ставляться до повернення Росії. Підтримують це наразі лише Франція та США, і навіть лідери цих країн Еммануель Макрон і Дональд Трамп домовлися запросити Кремль до складу вже G8 у 2020 році. Натомість Британія та Німеччина категорично виступають проти.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росію все ж можуть повернути до складу найрозвинутіших країн – так званої "Великої вісімки". За його словами, все залежатиме від того, як Кремль реанімуватиме свої взаємини з ЄС.

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Цю ініціативу підтримав господар Білого дому Дональд Трамп. За його словами, було б доречно мати Росію в цій групі. І, якщо хтось зробить крок у цей бік, він безперечно його підтримає.

Президент Путін абсолютно перехитрив президента Обаму щодо Криму та інших речей, перетнув червону лінію. Він обійшов його. Він цим жив – обігрував президента Обаму. Чесно кажучи, через це Обама засмутився та виключив Путіна з того, що тоді було Великою вісімкою, а тепер – Велика сімка,

– зауважив президент США.

Крім того, американські ЗМІ пишуть Трамп поспілкувався телефоном з Макроном, і лідери США та Франції погодилися запросити Росії до складу G8 наступного року. Натомість політики не обговорювали поступки з боку Росії, і Трамп збирається винести цю тему на розгляд під час саміту G7, який пройде з 24 по 26 серпня у Франції.

Макрон, зі свого боку, вважає, що відновлення Росії в клубі без будь-яких умов буде визнанням слабкості G7, передає міжнародна версія "Радіо Свобода".

"Це було б стратегічною помилкою для нас і освіченням епохи безнаказанності. Це б означало, що сім країн, які п'ять років тому ухвалили рішення виключити Росію, визнають неефективність того рішення", — заявив французький лідер.

Водночас він підкреслив, Росія зможе повернутися лише у разі кроків у бік України, зокрема на основі мінських домовленостей.

Хоча Франція та США підтримують повернення Росії до складу "Великої вісімки", натомість протилежної думки дотримуються Німеччина та Велика Британія. Так, німецький канцлер Ангела Меркель і британський прем’єр Борис Джонсон вважають, що Росії ще рано повертатися до "Великої вісімки".

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За словами Меркель, поки "немає достатнього успіху" для того, щоб умови виключення Росії з "Великої вісімки" можна було скасувати. А Джонсон заявив, що умови для повернення Росії до G8 досі не можуть вважатися виконаними.

Також з категоричною вситупив представник німецького уряду Штеффен Зайберт. Як наголосив політик, уряд Німеччини є готовим розпочати обговорення щодо включення Росії до складу "Великої вісімки" лише у разі змін з врегулювання ситуації в Україні.

Що таке "Велика сімка" та чому звідти виключили Росію? "Велика сімка" або G7 – це міжнародний клуб, який об’єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, США, Францію та Японію. Так само називають і неофіційний форум лідерів цих країн за участю Європейської комісії, в рамках якого здійснюють узгодження підходів до актуальних міжнародних проблем.



З 1997-го до 2014 року сюди входила й Росія, відтак група працювала як "Велика вісімка" (G8). До цього Росію також допускали до зустрічей лідерів найрозвинутіших країн, щоправда на умовах слухача.



Виключили Росію зі складу клубу у 2014 році через агресію Кремля щодо України, зокрема окупацію Криму та війну на Донбасі. Більше того, у тому ж 2014-му інші країни-члени тоді ще "Великої вісімки" вирішили скасувати саміт, який мав проходити у Сочі, натомість аналогічну зустріч вже у форматі "Великої сімки" вони провели у Брюсселі.