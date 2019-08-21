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      Німеччина виступила категорично проти повернення Росії в G8 через війну на Донбасі

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      Уряд Німеччини виступив проти повернення Російської Федерації до складу "Великої сімки".

      Представник німецького уряду Штеффен Зайберт наголосив, що Росія була виключена зі складу G8 через анексію Криму і війну на Донбасі, повідомляють німецькі ЗМІ.

      Важливо: Трамп і Макрон домовилися запросити Путіна до G8 у 2020 році, – CNN

      "Обидві ситуації зберігаються", – сказав Зайберт

      Уряд Німеччини готовий приступити до обговорення включення РФ до складу "Великої вісімки" лише у разі змін по врегулюванню ситуації в Україні.

      Раніше повернення РФ у "Велику сімку" підтримав американський президент Дональд Трамп. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що все залежить від того, як Кремль намагатиметься "реанімувати" свої відносини з ЄС.

      Тим часом, глава міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов вже встиг запропонувати додати до міжнародного клубу ще Індію та Китай.

      Що таке "Велика вісімка"?Міжнародний клуб, що раніше об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Так само називають і неофіційний форум лідерів цих країн за участю Європейської комісії, в рамках якого здійснювалося узгодження підходів до актуальних міжнародних проблем.

      Проте після анексії Криму Росія була піддана нищівній критиці з боку країн "Великої сімки" і формально виключена зі списку G8. Так, у червні 2014 року не відбулася запланована зустріч G8 в російських Сочі. Замість неї була проведена зустріч G7 в Брюсселі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини політики Велика сімка Війна на Донбасі
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