Таку думку в інтерв'ю висловив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Він пояснив, що різні протести та бунт Пригожина Кремль міг відразу зупинити, однак не зробив цього.

До теми Росіяни планують не "СРСР 2․0", а Бучу в масштабах всієї України, – Литвиненко

Литвиненко про слабке місце Кремля

Секретар РНБО розповів, що ситуація в Росії сьогодні – це крихка стабільність, яка може у будь-який момент закінчитися. Литвиненко пояснив, що Кремль – це складна система, однак і вона має слабкі місця. Так, у Росії могли не допустити деяких подій, однак вони відбулися, бо не було відповідного наказу.

Гіперцентралізація. Ну, подивіться на ситуацію в Махачкалі, Башкортостані. Чи могли вони зупинити ці виступи? Без питань, пригожинський бунт. Чи могли це вирішити? Могли. Просто не дали команди з Кремля. Без нього важливі рішення не ухвалюються. Це збільшує можливість помилки,

– пояснив Литвиненко.

Росія може готуватися до війни з країнами Балтії

В інтерв'ю Литвиненко поділився також думкою, що Росія може готуватися до війни з країнами Балтії. Варто наголосити, що секретар РНБО вже не вперше називає Молдову та країни Балтії ласими шматочками для Путіна.

Так, він пояснив, що Росія може вийти зі стадії мобілізації та повернутися до мирної економіки, однак для цього необхідна зміна режиму, а отже – зміна уряду. Натомість є свідчення того, що в Кремлі можуть готуватися до війни не лише з Україною.

"Вони дуже активно працюють над політичною – і не лише – підготовкою війни в Балтії. Вони досить активно працюють у Молдові. Ми бачимо останнім часом активізацію щодо Казахстану", – додав Литвиненко.

Водночас Кирило Буданов вважає, що смерть Путіна не змінить режиму в Росії. Очільник розвідки пояснив, що громадяни країни-агресорки стали жертвами власної пропаганди, тому швидких змін очікувати не варто.