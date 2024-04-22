Секретар РНБО також зауважив, що росіяни планують не "СРСР 2.0", а зробити Бучу із кожного міста України. Тому він вважає, що Україна зобов'язана перемогти.
Дивіться також Повторний наступ на Київ: Буданов відповів, чи є така загроза
Чи є в України ресурси для перемоги у війні
Литвиненко вважає, що в України є достатньо ресурсів для перемоги у війні над Росією, яка несе загрозу нашій незалежності та територіальній цілісності.
Він висловив переконання, що важливо усвідомити, що українські війська ведуть боротьбу не лише за Крим чи Донбас, а за кожне місто України.
Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі,
– підкреслив Литвиненко.
Секретар РНБО зауважив, що росіяни не планують робити "СРСР 2.0", у їх планах зробити Бучу із кожного міста України, що ставить під загрозу фізичне виживання мільйонів українців.
Він вважає, що Україна має перемогти, оскільки іншого шансу просто немає.
"Ми не можемо не перемогти, бо це питання нашого виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку", – зазначив Литвиненко.
Він також зазначив, що повернення ситуації до 24 лютого 2022 року є неможливим.
У нас постає інша країна, з зовсім іншим досвідом, з зовсім іншою економікою, з іншим суспільством. Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо,
– наголосив Литвиненко.
Військова допомога від США: що відомо
- 20 квітня Палата представників США проголосувала за багатостраждальний законопроєкт, що передбачає надання військової допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів. Згодом він буде розглянутий Сенатом США, а після його прийняття законопроєкт буде направлений на підпис президенту.
- У Інституті вивчення війни вважають, що голосування за надання військової допомоги Україні на 60 мільярдів доларів є важливим кроком у війні, але не повинно бути останнім. Там також зазначили, що допомога від Заходу має бути системною та послідовною для ефективного протистояння російській агресії.
- Сенатор-демократ Марк Уорнер заявив, що США можуть почати постачати зброю в Україну вже до кінця наступного тижня. Зокрема, він розповів, що декілька останніх місяців адміністрація Байдена була готова до передачі ракет ATACMS.