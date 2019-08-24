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      Макрон и Трамп поговорят об Украине на саммите G7

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      Макрон и Трамп
      Макрон и Трамп / Getty Images

      Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп обсудят ситуацию в Украине в рамках саммита G7.

      "Мы обсудим Ливию, Сирию, Украину, Северную Корею и Иран. Во многих из этих кризисов нам нужны и тесная координация, и партнеры за столом переговоров", – заявил Макрон на рабочем обеде на полях саммита лидеров G7, сообщила пресс-служба Белого дома.

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      Саммит "Большой семерки" или стран G7 начался 24 августа во Франции в курортном Биаррице. Встречи и обсуждения важных тем мировыми лидерами продлятся до 26 августа.

      Участие в мероприятиях примут президенты Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии. К саммиту также присоединятся лидеры стран-партнеров – Австралия, Чили, Индия, ЮАР, Буркина-Фасо, Египет, Руанда и Сенегал.

      Главная тема саммита G7 в 2019 году – борьбой с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин. Однако реально на первый план обсуждений могут выйти совсем другие вопросы – ядерная программа Ирана, испытания баллистических ракет в Северной Корее, кризис в Венесуэле, торможение экономического роста.

      Обсудят на саммите и вопросы экологической ответственности и сокращения выбросов углерода. Франция предложит странам "Большой семерки" подписать Хартию ответственного делегирования и взять на себя конкретные обязательства по борьбе с пластиковыми отходами и выбросами парниковых газов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Саммит G7 Новости Франции Новости США Дональд Трамп Эммануэль Макрон
      Источник: 24 канал
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